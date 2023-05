HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Adidas nach Quartalszahlen von 75 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Sportartikelhersteller habe nicht so schlecht wie befürchtet, aber trotzdem schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar habe der neue Konzernchef Björn Gulden einen exzellenten Ruf als Spezialist für Trendwenden. Doch die Aktie preise bereits eine perfekte Entwicklung ein und erscheine entsprechend unattraktiv bewertet./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2023

