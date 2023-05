Frankfurt am Main (ots) -MAGGI ruft vorsorglich und präventiv verschiedene Sorten von MAGGI Brühe in der Glasverpackung zurück. Eine Unregelmäßigkeit im Glas könnte dazu führen, dass die Verpackung nicht die gewohnte Stabilität hat. Es ist nicht auszuschließen, dass Glasbestandteile von der Verpackung in das Produkt gelangen könnten.Betroffen sind folgende vier Produkte:- MAGGI Gemüsebrühe Glas 119gChargennummer: 31110702, 31120702, 31140702; Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04.2024- MAGGI Klare Brühe Glas 101gChargennummer: 31030702; Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04.2024- MAGGI Hühnerbrühe Glas 92gChargennummer: 31150702; Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04.2024- MAGGI Brühe mit Rind Glas 108gChargennummer: 31030702, 31040702, 31050702; Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 04.2024Konsument:innen, die eines oder mehrere der oben genannten MAGGI-Produkte mit der entsprechenden Chargennummer seit dem 19. April 2023 gekauft haben, werden gebeten, diese vorsorglich nicht zu verzehren, sondern dort zurückzugeben, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.Bei Fragen rund um die Rückgaben können sich Konsument:innen gerne direkt an den MAGGI Verbraucher-Service wenden:0049 (0)69 6671-2841Mo - Fr von 8 bis 18 Uhr | Sa von 8 bis 16 UhrAlle anderen MAGGI-Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen und wie gewohnt uneingeschränkt zum Verzehr geeignet. MAGGI entschuldigt sich bei den Konsument:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten - Qualität und Sicherheit haben höchste Priorität!Die Abbildungen der betroffenen Produkte sind hier (https://flic.kr/s/aHBqjACRix) zu finden.Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGRebekka SchuhTel.: 069 / 6671 3084E-Mail: Rebekka.Schuh@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/5503640