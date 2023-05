Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609) versucht als Neobroker Fuss zu fassen. Nach einem fulminanten Start in der "Corona-Online-Hype-Phase betreibt man derzeit aber keine aktive Neukundenakquise mehr. Mit dem "Bank-Partner"Baader will man mit dem Smartbroker 2.0 durchstarten. Mit erweiterter Produkt-Palette(u.a. Cryptos), erhöhten Ertragsanteilen und einer neuen Handelsapp soll es im Sommer dieses Jahres losgehen - und ab 2024 will man dann nach einer entsprechenden "Test- und Kinderkrankheiten"-Phase wieder verstärkt auf Neukundenakquise gehen. Während in diesem Geschäftsfeld also erstmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...