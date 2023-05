Heidelberg (ots) -Viele Patienten scheuen die Untersuchung "in der Röhre" fast genauso wie das Untersuchungsergebnis. Die lauten Klopfgeräusche, das lange Stillliegen, die Enge des Untersuchungsgerätes. Mit dem Musikvideo "MMMM-MRT" soll ein wenig Leichtigkeit in das ansonsten eher ernste Setting gebracht werden. Entspannte Atmosphäre, Traumreisen, die dazu beitragen, das Untersuchungserlebnis positiver wahrzunehmen. Passt das zum MRT-High-Tech Ambiente?Das liegt ganz im Auge des Betrachters. Mit dem brandneuen Musikvideo "MMMM-MRT" des kanadischen Sängers und Songwriters Martin Gallop wird die Geschichte seines 2019 komponierten Songs zum Leben erweckt. Die ängstliche Patientin im Video wird Teil der fröhlichen Untersuchungscrew, am Ende fliegt Gallop auf der Röhre ins Universum.Ideen- und Auftraggeber ist Curagita-Vorstand Dr. Johannes Schmidt-Tophoff. Für ihn ist das Projekt eine Herzensangelegenheit. "Bei allem Respekt vor der medizinischen Untersuchung selbst, wollen wir mal einen rechtshemisphärischen Weg beschreiten, Patientinnen und Patienten vor ihren Untersuchungen abzuholen und zugleich die MRT als überragende Diagnose-Modalität ehren", sagt er und erklärt, dass er das Video allen Mitgliedspraxen im von Curagita gemanagten Radiologienetz für ihre Medien z.B. Homepage, Wartezimmer-TV, Social Media zur Verfügung stellen wird.Auch Martin Gallop ist gespannt auf die Resonanz, da der Song als Auftragsproduktion für ihn als mehrmaligen MRT-Patienten auch etwas Besonderes ist. Gedreht wurde im Siemens Healthineers Experience Center in Forchheim, nicht in einem richtigen MRT. Das ist aufgrund der enormen Magnetstärke des High-Tech-Gerätes nicht möglich. Gallop und der Videoproduzent und Regisseur Marvin Ströter hoffen, dass Patienten durch den Song und das Video ihre Ängste und Sorgen vor der Untersuchung für kurze Zeit vergessen können. Wie sie erfahren konnten, sind die Aufnahmen von entspannten Patienten häufig besser, weniger "verwackelt" und müssen seltener wiederholt werden.Zum Musikvideo: Die Veröffentlichung des deutschen Videos erfolgt über YouTube zum 104. Deutschen Röntgenkongress im Mai 2023. Eine englische Version wird folgen. Das weltweite Nutzungs- und Lizenzierungsrecht hält die Curagita AG. Es besteht kein Interesse an einer kommerziellen Nutzung der Musikvideos sowie der Songs. Wird das Video genutzt, müssen der Sänger Martin Gallop, die Produktionsfirma Wevame Medienproduktion (https://wevame.com) sowie die Curagita AG/Radiologienetz Deutschland als Produzenten aufgeführt werden.Zur MRT: MRT oder auch Magnet-/Kernspin-Tomographie stellt in vielen Bereichen der Medizin den Goldstandard bei der bildgebenden Diagnostik dar. Der US-amerikanischen Chemiker Paul Lauterbur und der britischen Physiker Sir Peter Mansfield wurden 2003 als Pioniere der MRT mit dem Nobelpreis geehrt. Die erste MRT eines Menschen wurde 1977 vorgenommen. Inzwischen versorgen ca. 2.800 MRTs in Deutschland Menschen mit der strahlungsfreien High-Tech-Diagnostik. Mehr unter www.radiologie.de.Zum Radiologienetz: Das Radiologienetz ist ein deutschlandweiter Qualitätsverbund von derzeit 400 niedergelassenen Radiologen in 100 unabhängigen radiologisch-nuklearmedizinischen Praxen. Die Curagita AG ist Netzmanager und -Dienstleister. Mehr unter radiologienetz.de und curagita.com.Link zur Bilderauswahl vom Videodreh im Siemens Experience Center in Forchheim: https://ots.de/fhBkrUPressekontakt:Curagita AGAnna SchergerRingstr. 19B, 69115 Heidelbergans@curagita.comTel.: +49 (6221) 5025-410Original-Content von: Curagita AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103858/5503665