FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: hebt nach starker Geschäftsentwicklung im dritten Quartal Prognose 2022/2023 an - Weiteres Rekordjahr im Visier



FORTEC Elektronik AG hebt nach starker Geschäftsentwicklung im dritten Quartal Prognose 2022/2023 an - Weiteres Rekordjahr im Visier Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2022/2023 mit 78,5 Mio. EUR rund 19 % über Vorjahresniveau (VJ: 66,0 Mio. EUR)

Operatives Konzern-EBIT mit 8,5 Mio. EUR (VJ: 6,3 Mio. EUR) um rund 34 % gestiegen

EBIT-Marge weiter verbessert auf 10,8 % (VJ: 9,6 %) in den ersten neun Monaten 2022/2023

Auftragsbestand zum 31. März 2023 weiterhin hoch mit 92,4 Mio. EUR (VJ: 85,3 Mio. EUR)

Aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2022/2023: Konzernumsatz von 97,0 Mio. EUR bis 110,0 Mio. EUR (bisher: 91,0 Mio. EUR bis 97,0 Mio. EUR) sowie Konzern-EBIT von 10,0 Mio. EUR bis 11,0 Mio. EUR (bisher: 8,0 Mio. EUR bis 9,0 Mio. EUR) erwartet Die FORTEC Elektronik AG konnte nach ersten vorläufigen Zahlen die erfolgreiche Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres weiter fortsetzen und auch das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 (01.01.2023 - 31.03.2023) mit deutlichen Steigerungen im Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal abschließen. Der Vorstand der FORTEC Elektronik AG hat daher heute beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu aktualisieren. Er hebt die Prognose für den Konzernumsatz auf 97,0 Mio. EUR bis 110,0 Mio. EUR (bisher: 91,0 Mio. EUR bis 97,0 Mio. EUR) und das Konzern-EBIT auf nun 10,0 Mio. EUR bis 11,0 Mio. EUR (bisher: 8,0 Mio. EUR bis 9,0 Mio. EUR) an. Mit einem Konzernumsatz von 78,5 Mio. EUR konnte in den ersten neun Monaten 2022/2023 ein Umsatzplus von 19 % im Vergleich zum Vorjahr (66,0 Mio. EUR) erwirtschaftet werden. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einem dynamischen Segment Datenvisualisierung mit margenstarken Industriemonitoren und realisierten Umsätze im Segment Stromversorgungen mit Produkten für anspruchsvolle Anwendungen. Somit ist die FORTEC Elektronik AG mit Rückenwind ins Schlussquartal 2022/2023 gestartet. Mit einem überproportionalen Anstieg durch einen profitablen Produktmix beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 34 % auf 8,5 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (6,3 Mio. EUR) und einer auf 10,8 % verbesserten EBIT-Marge (VJ: 9,6 %) wurde der Erfolgskurs in den ersten neun Monaten 2022/2023 erneut bestätigt. Der Auftragsbestand belief sich zum 31. März 2023 auf 92,4 Mio. EUR gegenüber 85,3 Mio. EUR im Vorjahr und damit weiterhin auf einem hohen Niveau. Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG, kommentiert: "Wir haben trotz aller Herausforderungen als Team erneut abgeliefert. Unser Auftragsbestand liegt mit 92,4 Mio. EUR zum Ende des dritten Quartals weiterhin auf einem für uns ungewöhnlich hohen Niveau. Unser Umsatzziel von 100 Mio. EUR ist greifbar, sogar organisch." Die Mitteilung für das dritte Quartal 2022/2023 wird am 25. Mai auf der Website der Gesellschaft (https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/) zur Verfügung stehen. Die FORTEC Elektronik AG lädt Sie herzlich zum Earnings-Call am 25. Mai 2023 um 11.00 Uhr ein. Anmeldungen hierfür sind möglich per E-Mail an aktie@fortecag.de . Zudem können Sie sich unter https://www.fortecag.de/investor-relations/kontakt/ für unseren regelmäßigen Newsletter registrieren. Sandra Maile Vorstandsvorsitzende FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.



