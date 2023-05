Die Schweizer Axpo Holding will eine Solaranlage im Skigebiet Disentis bauen, die unter anderem die Lifte mit Strom versorgen soll. Die alpine Photovoltaik-Freiflächen-Anlage soll mit einer installierten Leistung von 10 MW soll den Strom in der Nähe der Bergbahnen in dem Skigebiet produzieren. Die Solaranlage mit dem Namen "Ovra Solara Magriel" soll auf einer Fläche von 80.000 Quadratmetern auf 2.100 Metern Höhe nahe des Gipfels La Muotta entstehen. Die Bergbahnen im Skigebiet Disentis können laut ...

