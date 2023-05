Die SERIX-Daten von Spectrum Markets für die Stimmung der Privatanleger in der Vorwoche zeigen eine gemischte Reaktion der Anleger auf die Nachricht, dass First Republic von JP Morgan gerettet worden ist. Der aktuelle Marktkommentar von Michael Hall, Head of Distribution, Spectrum Markets: Die Stimmung gegenüber den drei wichtigsten US-Indizes, S&P 500, NASDAQ 100 und Dow Jones, stieg vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...