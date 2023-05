München (ots) -Unterföhring, 8. Mai 2023. Am 6. Mai 2023 um 18:00 Uhr ging die Live-Show "Teammates" mit den Streamern Trymacs und Amar auf Joyn in die nächste Runde. Mit dabei war erstmals auch Werbekunde Philips, der neben neuen InStream-Spots auch kreative Werbemöglichkeiten rund um die Live-Show für sich nutzte.So hat Philips in Zusammenarbeit mit Seven.One Media und Joyn gleich mehrere kreative Markenintegrationen bei "Teammates" gebucht, um seinen neuen Bart-Styler Philips OneBlade 360 aufmerksamkeitsstark in Szene zu setzen. Dabei erhielt bereits zum Start der Show niemand Geringeres als Fernsehmoderator und Host Steven Gätjen backstage mithilfe des OneBlade Stylers ein frisches Bartstyling für seinen großen Auftritt - und sorgte damit für haarige Unterhaltung. Zudem war der OneBlade Bart-Styler während der Show noch zwei weitere Male zu sehen und verlieh dem Host gegen Ende des Live-Streams ein erneutes Fresh-Up für das große Finale.Daneben setzte Philips während des Live-Events auf die neue InStream-Werbeform "Live Event Rotation" bei Joyn, mit der - ähnlich wie im TV - bewusst bestimmte Umfelder belegt werden können. Mit der Premium-Platzierung ist es Werbetreibenden nun möglich, ihre Werbespots gezielt beim gewählten Live-Event-Streaming auf Pre- und Mid-Roll-Flächen sowie im Video-On-Demand Catch-Up auf Joyn ausspielen zu lassen."Mit dem Rundum-Vermarktungs-Paket bei 'Teammates' heben wir unsere Markeninszenierung auf ein neues Level. Nicht nur durften wir Steven Gätjens Bart in der Maske mit unserem OneBlade Styler den letzten Feinschliff geben. Mit der Belegung der Live-Show mit Kandidat:innen aus eSports und Gaming schaffen wir es auch, haargenau unsere Zielgruppe zu erreichen - und das sowohl während des Livestreams, als auch noch eine Woche nach dem Event", so Irene Hornung, Media Leitung Philips DACH.Für alle, die das Live-Event verpasst haben, ist "Teammates" ab sofort auch im VOD-Bereich auf Joyn zu sehen.Weitere News der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter www.presse.seven.onePressekontakt:Kristina SchreiberPR Managerin Communications & PRStrategy, Digital & SalesMobile: + 491511 898 7012email: Kristina.Schreiber@seven.oneSeven.One Entertainment GroupMedienallee 785774 UnterföhringOriginal-Content von: SevenOne Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42713/5503778