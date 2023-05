Waal (ots) -Die Premiere am Samstag, 06. Mai war gleich eine doppelte. Vorsehr gut besetztem Haus wurde die moderne Theaterfassung des Matthäus-Evangeliums "Für wen haltet ihr mich?" von Manfred Dempf vom Publikum mit "standing ovations" gefeiert. Einen emotionalen Rahmen mit ergreifender Musik aus vier Jahrhunderten bereiteten der Waaler Passionschor und das eigens erweiterte Orchester. Der musikalische Leiter Dietmar Ledel hatte das musikalische Konzept eigens zur Versinnbildlichung des 400jährigen Jubiläums zusammengestellt und einstudiert. Die Waaler Bevölkerung löst damit das Versprechen aus dem Jahr 1621 erneut ein, stets dem Herrgott als Dank für die Bewahrung vor der Pest das Passionsspiel aufzuführen.Es brauchte auch für diese Premiere ein paar Wunder. "Wir sind beseelt, dass die schon im Jahr 2006 eigens für Waal geschriebene Passion unser Jubiläum krönt" erklärt Michael Daigeler das beherzte Einspringen des Autors und Regisseurs Manfred Dempf. Dieser ergänzt: "Nach der prägnanten Probenzeit mit der größten Laienschauspielgruppe seit Waaler Gedenken bin ich glücklich, den Zuschauern die Auferstehungsgeschichte von Jesus ans Herz zu legen. Jeder kann sich nun selbst beantworten, für wen er Jesus hält." Auch der musikalische Leiter Dietmar Ledel ist zufrieden: "Die zehnmonatige Probenzeit von Passionschor und dem erweiterten Orchester hat sich mehr als ausgezahlt. Alle sind mit ergriffen, wie sich Schauspiel und Musik zu einem gefühlvollen Ganzen entwickelt haben." Der Christus-Darsteller Benedikt Hornung war tief berührt: "Mit diesem großen Team gemeinsam die größte Geschichte der Menschheit neu erzählen zu dürfen, ist mir eine Ehre".Bei den Feierlichkeiten zur Premiere, die von schwabenweiter Prominenz aus Politik, Kultur und Abgesandten von weiteren Passionsspielorten besucht wurde, resümierte der Schirmherr Dr. Thomas Goppel: "Es ist den Waaler gelungen, die Lebensgeschichte Jesu und damit die Gründungsgeschichte des Glaubens in einer alternativen Fassung in vielen Facetten neu zu inszenieren."Bischof Dr. Bertram Meier spendete den über 500 Premierengästen und der Passionsspielgemeinschaft Waal e.V., welche die Passion veranstaltet, den Segen. "400 Jahre Treue der Bevölkerung: Das ist Leidenschaft und Zeugnis für das Evangelium Jesu Christi, das die Waaler immer wieder neu leben".Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker ehrte als eine der größten Förderer die langjährige Tradition des ältesten Passionsspiels in Bayrisch Schwaben: "Die Waaler Passion strahlt als kulturelles Leuchtturmprojekt im Norden unseres Landkreises".Rund 220 Ehrenamtliche - so viel wie noch nie - gestalteten diese Uraufführung der Inszenierung, welche mit den traditionellen farbenfrohen Kostümen und den bekannten Kulissen umrahmt wird. Das Bühnenbild wurde von Bärbel Pfleghar entworfen.Es folgen in drei Spielblöcken noch 18 Aufführungen der neuen Passion, die am 08. Oktober 2023 Derniére feiern wird.Pressekontakt:Ulrike PropachKommunikationsmanagementpresse@passion-waal.deMobil 0178 / 41 55 391Bildmaterial zum Download unter https://passion-waal.de/presse/Kontakt Passionsspielgemeinschaft Waal e.V.Michael DaigelerErster Vorsitzenderverein@passion-waal.deOriginal-Content von: Passionsspielgemeinschaft Waal e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166993/5503777