Scout24 hatte einen guten Start in das erste Quartal mit einem breit angelegten Wachstum bei Umsatz und operativem EBITDA. Das Kerngeschäft der Vermittlungsgeschäft sowie Plus-Mitgliedschaften setzten die Wachstumsdynamik fort, ergänzt durch die Stärke des Privatkundengeschäfts. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023, die ein Umsatzwachstum von 12% und ein operatives EBITDA-Wachstum von 13% im Jahresvergleich avisiert, und signalisierte damit Vertrauen in das Geschäftsmodell im derzeit schwierigen Marktumfeld. Darüber hinaus machte das Management deutlich, dass es Investitionen, falls nötig, reduzieren wird, um die Profitabilität zu sichern. Der kürzlich gestartete Aktienrückkaufplan in Höhe von EUR 100 Mio. (bis 2024) und die für 2022 erklärte höhere Dividende waren ermutigend. Die Analysten von AlsterResearch bleiben jedoch vorsichtig, da steigende Zinsen, höhere Baukosten und Rezessionsängste den Ausblick für den gesamten Immobilienmarkt eintrüben. AlsterResearch erhöht das Kursziel auf EUR 63,00 und stuft die Aktie jedoch aufgrund des begrenzten Kurspotenzials weiterhin mit HALTEN ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Scout24%20SE





