Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag kaum bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.975 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.



An der Spitze der Kursliste standen die Aktien der Commerzbank, von BMW und der Hannover Rück. Größere Abschläge gab es bei den Papieren von Porsche, Vonovia und Adidas. Am Ende der Kursliste standen unterdessen die Anteilsscheine der Münchener Rück, die allerdings mit einem Dividendenabschlag gehandelt werden. "Die Marktteilnehmer warten auf neue Impulse für die europäischen Finanzmärkte", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.



"In dem aktuellen Marktsentiment sind bereits viele positive Konjunkturerwartungen eingepreist." Somit verliere der deutsche Gesamtmarkt zunehmend an Aufwärtsdynamik. "In diesem Jahr könnte es demnach zu einem ausgedehnten Sommerloch in der bekannten Handelsspanne von 15.750 und 15.950 Punkte kommen", so Lipkow. Am Montag warteten die europäischen Investoren zunächst auf die US-Handelseröffnung, um eine Bestätigung der letzten Fortbewegung in den USA zu bekommen.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1044 US-Dollar (+0,20 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9055 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 76,83 US-Dollar. Das waren 2,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

