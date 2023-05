In der ersten Mai-Woche trugen die in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen am stärksten zur Nettostromerzeugung bei. Insgesamt speisten sie 1744,46 Gigawattstunden Solarstrom ins Netz ein und hatten damit einen Anteil von 23,6 Prozent, wie die Zahlen von Energy-Charts des Fraunhofer ISE zeigen.May the force with you, könnte man sagen: Denn am 4. Mai speisten die Photovoltaik-Anlagen in Deutschland erstmals mehr als 40 Gigawatt Leistung ins Netz ein. "Neuer Rekord", twitterte so auch Bruno Burger, Leiter von Energy-Charts des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Die Marke ...

