Ende vergangener Woche führte Vulcan eine vollständig gezeichnete Platzierung von 21,4 Mio. neuen Aktien bei privaten und institutionellen Anlegern durch und erzielte bei einem Ausgabepreis von EUR 3,08 einen Bruttoerlös von ca. EUR 66 Mio., was einem Abschlag von 18% auf den letzten in Frankfurt gehandelten Kurs entsprach. Der Emissionserlös soll für den Kauf mehrerer Teile und Komponenten für den Bau der zentralen Lithiumanlage sowie für Landerwerb, Bohrungen, 3D-seismische Daten und weitere Forschung und Entwicklung verwendet werden. Der Aktienkurs liegt jedoch nicht auf dem Niveau des von AlsterResearch angenommenen Szenarios, was zu einer höheren Verwässerung im überarbeiteten Modell von AlsterResearch führt. AlsterResearch passt das Kursziel auf EUR 12,00 (alt: EUR 14,00) an und bestätigt das Rating KAUFEN. Das letzte vollständige Update ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vulcan%20Energy%20Resources





