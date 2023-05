DJ Habeck wegen anstehender Transformation gegen Austeritätspolitik

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich angesichts des notwendigen Umbaus zur Treibhausgasneutralität gegen eine Austeritätspolitik in Deutschland und Europa ausgesprochen. Man müsse in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz und kohlenstofffreie Produktionsmethoden investieren, wie er in einer Rede auf dem Forum New Economy erklärte. Im Wettkampf mit den USA, wo mithilfe des Inflation Reduction Act massiv in Ausbau umweltfreundlicher Technologie investiert werde, müsse Deutschland und Europa auf eine "transformative Industriepolitik" setzen.

"Wir brauchen ebenso nachhaltige Staatsfinanzen, ja. Das darf aber nicht zu fiskalischer oder makroökonomischer Austerität führen, weder in Deutschland noch in Europa", sagte Habeck in seiner in englischer Sprache gehaltenen Rede. "Im Gegenteil, wir brauchen massive und kontinuierliche Investitionen in die Klimaneutralität, vor allem aus dem privaten Sektor, aber auch aus dem öffentlichen Sektor, um das private Kapital so weit wie möglich zu hebeln."

Nach Ansicht von Habeck wird dieser Umbau zur Treibhausgasneutralität dabei helfen, "unseren Wohlstand zu modernisieren und unserer Wettbewerbsfähigkeit" zu bewahren.

Habeck will intelligenten Mix

Nötig sei ein "intelligenter Mix" an Instrumenten, um die deutsche und europäische Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten. Für Habeck ist dazu der Ausbau der erneuerbaren Energien, ausreichende Speicherkapazitäten für Flüssiggas und auch ein staatliche subventionierter Industriestrompreis notwendig.

Generell zeigte sich Habeck aber zuversichtlich, dass die Transformation in Europa erfolgreich sein wird. "Wir müssen für niedrige Strompreise sorgen, die richtigen Signale für Investitionen senden und ein flexibles System schaffen, das fest in Europa verankert ist", sagte Habeck.

