Orascom Development lädt Sie am 17. May 2023 um 14:00 Uhr CET (Züricher Zeit) zu einer Telefonkonferenz über die Ergebnisse des ersten Quartals 2023 ein



08.05.2023 / 13:33 CET/CEST



Sehr geehrte Damen und Herren,



Orascom Development Holding (ODH) lädt Sie am 17. May 2023 um 14:00 Uhr CET (Züricher Zeit) zu einer Telefonkonferenz über die Ergebnisse des ersten Quartals 2023 ein. Chief Executive Officer, Omar El Hamamsy, Chief Financial Officer, Ashraf Nessim, und Director für Investor Relations, Ahmed Abou El Ella, werden die Ergebnisse des ersten Quartals 2023 präsentieren und stehen für Fragen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Die Präsentation wird am Tag der Ergebnisse um 7:00 Uhr MEZ auf unserer Website unter dem unten stehenden Link verfügbar sein;



https://www.orascomdh.com/investor-relations



Die Einwahldaten lauten wie folgt:



Klicken Sie hier für den Webinar-Link

Nummer der Veranstaltung: 989 5242 7370

Kennwort für die Veranstaltung: 980994



Eine Aufnahme des Gesprächs wird nach der Veranstaltung verfügbar sein.







