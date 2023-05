Während der Technologiebereich in Summe noch einen überaus robusten Eindruck macht, "kriselt" es gegenwärtig bei unseren drei heutigen Protagonisten Texas Instruments, IBM und Qualcomm. Die charttechnischen Konstellationen mahnen zur Vorsicht. Bleiben wir zunächst bei Qualcomm. Qualcomm - Das ist gar nicht gut. Qualcomm (WKN: 883121 | ISIN: US7475251036 | Ticker-Symbol: QCI) geriet in den letzten Wochen zunehmend in Bedrängnis. Ende März / Anfang ...

