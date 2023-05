DJ Merck KGaA bekommt neue Finanzchefin

FRANKFURT (Dow Jones)--Merck-Finanzvorstand Marcus Kuhnert tritt zum 30. Juni 2023 von seiner Position als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung zurück. Seine Verantwortlichkeiten als Mitglied des Vorstands der E. Merck KG wird er bis zum 31. Juli 2024 weiter wahrnehmen, wie der Darmstädter Pharmakonzern mitteilte.

Zum 1. Juli 2023 hat der Gesellschafterrat der E. Merck KG Helene von Roeder zur Chief Financial Officer ernannt und in die Geschäftsleitung von Merck berufen. Von Roeder tritt zum 1. Juli 2023 in die Geschäftsleitung von Merck ein und wird ihren Sitz in Darmstadt haben. Die Managerin kommt von Vonovia, wo sie bis 2021 als Chief Financial Officer und zuletzt als CTO (Chief Transformation Officer) im Vorstand tätig war.

Alle weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung von Merck werden ihre derzeitigen Verantwortlichkeiten unverändert wahrnehmen.

May 08, 2023

