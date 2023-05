DJ PTA-Adhoc: VAS AG: VAS AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wals-Siezenheim (pta/08.05.2023/13:20) - Basierend auf vorläufigen Zahlen erwartet das Unternehmen keine Umsatzerlöse. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) - ohne Beteiligungserträge - wird rund EUR -154.720,73 betragen. Die VAS AG hat nach den vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von EUR 190.029,27 erzielt, was vor allem an beschlossenen Ausschüttungen der VAS Service GmbH und der VAS ADVANCED INCINERATION GmbH an die VAS AG liegt.

Der Vorstand hält einen Vergleich zum Vorjahreszeitraum für nicht zielführend, da die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 zum Zweck der Konzernbildung durch Einbringung von Beteiligungsunternehmen der VAS Holding GmbH gegründet wurde und zum Bilanzstichtag etwa 7 Monate bestand. Die beabsichtigten Einbringungen konnten im Geschäftsjahr 2021 nicht durchgeführt werden. Es wurden, im Geschäftsjahr 2021 keine Umsatzerlöse erzielt, es lag ein negatives EBIT von EUR -51.2132,03 vor, welches zugleich dem Jahresfehlbetrag von EUR - 51.213,03 entsprach.

(Ende)

Aussender: VAS AG Adresse: Lagerhausstraße 6, 5071 Wals-Siezenheim Land: Österreich Ansprechpartner: Lukas Thurner Tel.: +43 5 0435-0 E-Mail: lukas.thurner@vas.co.at Website: www.vas.co.at

ISIN(s): AT0VASGROUP3 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2023 07:20 ET (11:20 GMT)