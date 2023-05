Am 10. Mai findet zum siebten Mal ein Online-Live-Event des International Investment Forum (IIF) statt. Manager von 20 Aktiengesellschaften präsentieren ihre Unternehmen per Zoom und stellen sich den Fragen der Anleger.

Bei der siebten Ausgabe der digitalen Investorenkonferenz International Investment Forum (IIF) stellen diesmal die CEOs der drei Biotechs Morphosys, BioNxt und Defence Therapeutics ihre Unternehmungen vor. Darüber hinaus stellen sich Firmen aus den Bereichen Wasserstoff, Batterietechnologie, Industrie und Bergbau in kompakten 30-minütigen Slots vor.

Die Online-Veranstaltung am 10. Mai 2023 beginnt um 10:00 Uhr (CET) und endet um 19:30 Uhr (CET). Sie wird über die Video-Konferenzplattform Zoom abgehalten und ist 'live only'. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, eine Anmeldemöglichkeit via Zoom sowie ein Terminplan sind HIER zu finden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Manager folgender Unternehmen werden präsentieren:

Programm | IIF - International Investment Forum | # 7 | 10. Mai 2023 Unternehmen ISIN Referent Uhrzeit FACC AG AT00000FACC2 Ales Starek, CFO 10.00 am CEST* Renforth Ressources Inc. CA75971C2094 Nicole Brewster, President & CEO 10.30 am CEST* Samara Asset Group - formerly Cryptology Asset Group PLC MT0001770107 Patrick Lowry, CEO 11.00 am CEST* First Tin plc GB00BNR45554 Thomas Buenger, CEO 11.30 am CEST* Landi Renzo S.p.A. IT0004210289 Cristiano Musi, CEO 12.00 pm CEST* Morphosys AG DE0006632003 Dr. Julia Neugebauer, Vice President &

Head of IR 12:30 pm CEST* INDUS Holding AG DE0006200108 Dafne Sanac, Head of IR 01.00 pm CEST* PSI Software AG DE000A0Z1JH9 Karsten Pierschke, Head of IR 01.30 pm CEST* First Phosphate Corp. CA33611D1033 John Passalacqua, CEO and Director 02.00 pm CEST* Defense Metals Corp. CA24463V1013 Dr. Luisa Moreno, President & Director 02.30 pm CEST* First Hydrogen Corp. CA32057N1042 Robert Campbell, CEO First Hydrogen Energy 03.00 pm CEST* Defence Therapeutics Inc. CA24463V1013 Dr. Moutih Rafei, VP R&D, Director 03.30 pm CEST* Almonty Industries Inc. CA0203981034 Lewis Black, CEO 04.00 pm CEST* Power Nickel Inc. CA7393011092 Terry Lynch, CEO 04.30 pm CEST* dynaCERT Inc. CA26780A1084 Jim Payne, CEO 05.00 pm CEST* Altech Advanced Materials AG DE000A31C3Y4 Uwe Ahrens, CEO 05.30 pm CEST* Saturn Oil & Gas Inc. CA80412L8832 Kevin Smith, VP Corporate Development 06.00 pm CEST* Star Navigation Systems Group Ltd. CA8551571034 Anoop Brar, Interim-CEO 06.30 pm CEST* BioNxt Solutions Inc. CA0909741062 Hugh Rogers, CEO & Director 07.00 pm CEST* Desert Gold Ventures Inc. CA25039N4084 Jared Scharf, CEO 07.30 pm CEST*



Für Investoren ist das Online-Event des International Investment Forums (IIF) eine einmalige Chance, aus erster Hand informiert zu werden. Weitere Infos finden Sie unter: http://www.ii-forum.com

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion