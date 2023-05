Baden-Baden (ots) -Linda Blümchen und Simon Steinhorst in einer melancholischen Comedy über Beziehung und Sex der Generation Y / SWR Serie für die ARD Mediathek wird in Stuttgart gedrehtFreddy und Zeno lieben sich, seitdem sie fünfzehn sind, werden von allen um ihre Beziehung beneidet und ... sie wollen sich trennen. Nur wissen die beiden das noch nicht. Die Serie "Lust", die zurzeit in Stuttgart und Umgebung gedreht wird, folgt Freddy und Zeno bei ihrem ungeschickten Ausbruch aus dem Gewohnten. Linda Blümchen und Simon Steinhorst spielen das Paar um die 30, das fest an sich glaubt und der Sehnsucht nach neuen Erfahrungen nur ein bisschen nachgeben will. Produziert wird "Lust" von Trimafilm in Koproduktion mit dem SWR, Regie führen Pia Hellenthal und Bartosz Grudziecki, der auch Headautor ist. Bis voraussichtlich Anfang Juli entstehen acht 30-minütige Folgen für die ARD Mediathek.Serie für die ARD MediathekProduzenten sind David Armati Lechner, Trini Götze und Isabelle Bertholone. Producerin ist Veronika Neuber. Zum Autorenteam gehören außerdem Mercedes Lauenstein, Carolina Zimmermann, Berthold Wahjudi, Karla Cristóbal und Marie Sturm, Kameraleute sind Sabine Panossian und Janis Mazuch. Zu dem großen Ensemble gehören u. a. Sebastian Blomberg, Jan Henrik Stahlberg, Seyneb Saleh, Ugur Kaya, Samia Chancrin, Bozidar Kocevski, Cora Kneisz, Nairi Hadodo, David Vormweg, Julia Riedler, Timocin Ziegler, Malik Blumenthal und Adam Hoya. Die Redaktion liegt bei Simon Riedl und Michael Schmidl. "Lust" wird gefördert von der MFG Baden-Württemberg und dem FFF Bayern. Als Weltvertrieb ist Beta Film mit an Bord.Eine LiebesgeschichteFreddy und Zeno stehen beide kurz vor ihrem 30. Lebensjahr. Ihr halbes Leben lang sind die beiden ein glückliches Paar, und so soll es auch bleiben. Trotzdem, neuerdings gibt es Momente, in denen sie sich fragen, ob sie nicht doch etwas verpasst haben könnten. Sie haben nie eine andere Beziehung erlebt. Und weil sie sich so gut kennen und sich ihrer Bindung so sicher sind, lassen sie Freddys Fantasie, die Beziehung für eine experimentelle Phase zu unterbrechen, Realität werden. Zögernd und ungeschickt begeben sie sich auf neues Terrain. Machen neue Erfahrungen, erleben Peinlichkeiten und Dating-Fails. Und sind plötzlich ganz ohne den anderen dem Chaos ausgeliefert, das Lust und Sexualität auslösen können. Mit jeder weiteren Begegnung wird klarer, wie fragil ihre Beziehung eigentlich ist - und wie sehr sie gerade beim anderen den nötigen emotionalen Halt finden könnten. Zwischen Fremdscham und Zuneigung hin- und hergerissen, fragt sich das Publikum, ob Freddy und Zeno rechtzeitig merken, was für ein gutes Paar sie sind.Fotos über ARD-Foto.deWeitere Informationen unter: http://swr.li/dreharbeiten-serie-lustNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5503928