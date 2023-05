München (ots) -Der ADAC erweitert das Leistungsangebot für seine Premium-Mitgliedschaft: Ab sofort können Premium-Mitglieder rund um die Uhr den ADAC Schlüsselnotdienst rufen, wenn Sie sich zuhause ausgesperrt oder den Schlüssel verloren haben. Sie erhalten dann rasche Hilfe durch die Gelben Engel oder Partnerbetriebe bis zu einer Leistungsgrenze von 300 Euro (ohne Ersatzteile).Ebenso steht der ADAC Schlüsselnotdienst allen weiteren ADAC Mitgliedern und Nichtmitgliedern wie bisher in vielen Metropolen und Regionen zu transparenten und fairen Bedingungen zur Verfügung (ab 95 Euro inkl. An und Abfahrt, alle Informationen unter adac.de/schluessel). Hierzu wird das Partnernetzwerk laufend erweitert.Die Premium-Mitgliedschaft beinhaltet neben dem Schlüsselnotdienst unter anderem diese Leistungen:- Weltweiten Auslandskrankenschutz- Weltweite Übernahme der Kosten (bis zu 300 Euro) für die Pannenhilfe oder Abschleppen und für die Bergung des Fahrzeugs (unbegrenzt)- Transport in die Wunschwerkstatt - bis zu 100 Kilometer Entfernung- Bei Unwetter: Übernachtungs- oder Fahrtkosten (bis 200 Euro) mit anderen Verkehrsmitteln- Hilfe bei der sicheren Rückkehr nach Deutschland, nach Krise oder Naturkatastrophe am Urlaubsort, oder 5000 Euro Unterstützung für eine selbstorganisierte verfrühte Heimreise- Vermittlung eines Anwalts und Übernahme der Beratungskosten bis zu 200 Euro bei juristischen Problemen rund ums Auto im Ausland. Prüfen von Versicherungsschreiben nach einem Verkehrsunfall- Soforthilfe nach einem Unfall mit schweren Verletzungen in Höhe von bis zu 10 000 Euro- Todesfall-Leistung bei Unfall in Höhe von 10 000 EuroAbschließen kann man die ADAC Premium-Mitgliedschaft (für Einzelpersonen ab 139 Euro) überall beim ADAC und digital unter www.adac.de. (https://www.adac.de/mitgliedschaft/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/5503916