Rational lieferte in Q1 23 gute Ergebnisse und übertraf die Erwartungen von AlsterResearch bei weitem. Wie erwartet, schwächte sich das Umsatzwachstum ab, lag aber immer noch bei starken 25% im Jahresvergleich, und der Auftragsbestand ging bei guter Ausführung weiter zurück. Da das Management davon ausgeht, dass sich die Leistung wieder auf das Niveau der "normalen Jahre" einpendeln wird, wenn der Nachholbedarf vollständig gedeckt ist und die Vorteile der höheren Preise nachlassen, bestätigte es seine konservative Prognose für das Jahr '23. Die Analysten von AlsterResearch sind der Ansicht, dass eine weitere Lockerung der Lieferketten und des Inflationsdrucks, Rückenwind durch die Wiedereröffnung in China und ein weiterhin stark wachsendes Kundeninteresse an ESG-bezogenen Themen (die Produkte des Unternehmens helfen, Energie, Wasser und Reinigungschemikalien zu sparen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren) trotz der Normalisierung der Umsätze und des rückläufigen Auftragseingangs die Aktienstory von Rational weiterhin unterstützen sollten. Die Analysten erhöhen ihr Kursziel um 1,5% auf EUR 670,00 (alt EUR 660,00), empfehlen aber weiterhin, die Aktie zu halten, da sie fair bewertet erscheint. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG





Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken