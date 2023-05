Die BioNTech-Aktie kann sich heute um rund 4% nach oben schrauben und notiert damit wieder über der Kursmarke von 100,00 Euro. Dabei mussten BioNTech-Aktionäre in den vergangenen Wochen starke Nerven zeigen, denn ihr Investment verlor in den vergangenen sechs Monaten knapp 40% an Wert, dabei ging es alleine auf 3-Monats-Sicht per Saldo um 26% in den Keller. Lohnt sich der Einstieg...

Den vollständigen Artikel lesen ...