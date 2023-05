Hamburg (ots) -Travel- und Expat-Management stehen 2023 vor alten wie neuen Herausforderungen - umfassendes Know-how ist unerlässlich.Verantwortliche sollten sich jetzt die notwendige Expertise sichern - und sich für das kommende Online-Seminar am 16. Mai bzw. 22. August anmelden.COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN BEI GESCHÄFTSREISENDie rechtssichere Gestaltung von längerfristig geplanten Mitarbeitereinsätzen ist heutzutage bei den meisten Personalverantwortlichen international tätiger Unternehmen fester Bestandteil. Anders hingegen sieht es bei kurzfristigen "Dienstreisen" aus. Aber auch hier gelten die Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Mitarbeitereinsätze innerhalb der EU und des EWR (Entsenderichtlinie 96/71/EG).Doch aufgrund der politischen Entwicklung innerhalb der EU sowie damit verbundener Verschärfungen der bestehenden Regelungen drohen immer häufiger Kontrollen verschiedener (Tochter-)Unternehmen im Ausland sowie internationaler Projekte durch speziell dafür eingerichtete Aufsichtsbehörden.In unserem Online-Seminar gehen die Auslandsexperten der BDAE Consult auf die Verwaltungsanforderungen ausgewählter Länder ein und vermitteln, wie Geschäftsreisen sowie Montage- und Projekteinsätze innerhalb des Unternehmens gestaltet werden können - rechtskonform und sicher.Die Themen im Detail- Bestehende Verwaltungsanforderungen "von der Meldepflicht bis zur A1-Bescheinigung"- Rechtliche Hintergründe, besondere Herausforderungen und Risiken- Maßgebliche Fragestellungen zur Durchführung der Meldeverfahren- Darstellung der unterschiedlichen Meldeverfahren anhand von PraxisbeispielenDie nächsten Seminartermine- Dienstag, 16. Mai 2023, 10 bis 13 Uhr- Dienstag, 22. August 2023, 10 bis 13 UhrTeilnahmegebühr390,00 Euro pro Person, zzgl. USt.WEITERE INFOS UND ANMELDUNGWeitere Infos gibt es unter entsendeberatung.bdae.com. Personalverantwortliche sowie Travel-Managerinnen und Manager können sich per E-Mail (consult@bdae.com) oder Telefon (+49-40-30 68 74-0) anmelden. Nach Zustellung der Rechnung erhalten die Teilnehmer*innen einen Teilnahme-Link. Die Installation einer Software ist für das Online-Seminar nicht notwendig.ÜBER DIE BDAE CONSULTDie BDAE Consult hat sich auf die Beratung zu Einsätzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ausland spezialisiert. Denn nur wenige Prozesse in einem international agierenden Unternehmen sind derart aufwändig und komplex wie die Entsendung ins Ausland. Die Unternehmensberatung bietet international agierenden Firmen umfassende Unterstützung rund um die rechtliche Gestaltung und Vorbereitung des Auslandseinsatzes. Die BDAE Consult GmbH ist Teil der BDAE GRUPPE, die sich auf das Thema Absicherung im Ausland spezialisiert hat. Weitere Infos: entsendeberatung.bdae.comPressekontakt:Anne-Katrin SchwanitzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschwanitz@bdae.comwww.bdae.comOriginal-Content von: BDAE GRUPPE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81896/5503998