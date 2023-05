München (ots) -Marode Straßen und Brücken, Chaos bei der Bahn, lahme Digitalisierung: Ist Deutschlands Infrastruktur noch zu retten? Dauerzoff zwischen Grünen und FDP: Verhaken sich die Ampelpartner beim Klimaschutz? Im Studio Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).Ob als Bürgerrechtler, Staatsoberhaupt oder Elder Statesman: Sein Lebensthema war und ist die Freiheit. Warum der Krieg in der Ukraine auch unsere Gesellschaftsordnung erschüttert und wie wir den Bedrohungen von innen und außen trotzen können - im Gespräch Bundespräsident a.D. Joachim Gauck.Es erklären, kommentieren und diskutieren die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel, der Politik-Chef von RTL/n-tv Nikolaus Blome und die Schauspielerin und ComedienneValerie Niehaus.Die Gäste:Volker Wissing, FDP(Bundesverkehrsminister)Joachim Gauck (Altbundespräsident)Tina Hassel (Leiterin ARD-Hauptstadtstudio)Nikolaus Blome (Politikchef RTL/n-tv)Valerie Niehaus (Schauspielerin und Comedienne)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5503993