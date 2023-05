EQS-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

08.05.2023 / 14:31 CET/CEST

SÜSS MicroTec steigt in den SDax auf Garching, 8. Mai 2023 - Die SÜSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, notiert ab dem morgigen Dienstag (9. Mai 2023) im SDax. Diese Entscheidung gab die Deutsche Börse über ihren Indexanbieter Qontigo am vergangenen Donnerstagabend bekannt. Damit zählt SÜSS MicroTec wieder zu den 70 größten Unternehmen in Bezug auf die Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz unterhalb der Auswahlindizes Dax und MDax. Zuletzt war das Unternehmen im September 2021 aus dem SDax ausgeschieden. "Die Wiederaufnahme in den SDax ist das Resultat unserer positiven Unternehmensentwicklung in den vergangenen Quartalen und gleichzeitig Lohn für unsere professionelle Kapitalmarktarbeit", so Dr. Bernd Schulte, CEO der SÜSS MicroTec SE. "Wir sind stolz, die deutsche Halbleitertechnologie zusammen mit einer Handvoll Unternehmen in den Auswahlindizes des deutschen Kapitalmarkts zu repräsentieren. Die kommenden Jahre werden in unserer Industrie von signifikanten weltweiten Investitionen in neue Halbleiterfabriken geprägt sein. Diese Fabriken müssen mit hochtechnologischen Anlagen ausgestattet werden. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir von diesem Investitionsschub nachhaltig profitieren und unseren Wachstumskurs fortsetzen können." Der Aufstieg in den SDax außerhalb der turnusgemäßen Indexüberprüfungstermine wurde möglich, weil das MDax-Unternehmen Evotec SE den Jahresabschluss nicht fristgerecht vorgelegt hatte. Dafür rückt SMA Solar Technology AG vom SDax in den MDax auf. Den freigewordenen Platz im SDax übernimmt die SÜSS MicroTec SE. Pressekontakt:

Sven Köpsel

Head of Investor Relations & Corporate Communications

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007151 Über SÜSS MicroTec SÜSS MicroTec ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SÜSS MicroTec mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SÜSS MicroTec ist in Garching bei München. Die Aktien der SÜSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com .

