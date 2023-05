DJ OECD senkt deutsche BIP-Prognose für 2024

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden Jahr bestätigt, aber die für 2024 gesenkt. Wie aus dem aktuellen Länderbericht für Deutschland hervorgeht, prognostiziert die OECD für 2023 weiterhin einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent. Die Prognose für 2024 wurde auf 1,3 (zuvor: 1,7) Prozent zurückgenommen.

Die OECD zeichnet ein generell positives Bild der deutschen Wachstumsaussichten. Sie verweist auf einen hohen Investitionsbedarf, den die Unternehmen aufgrund hoher Ersparnisse auch decken könnten, ohne dabei unter den steigenden Zinsen zu leiden. Trotz anhaltend hoher Inflation - die OECD prognostiziert Anstiege des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) um 6,6 und 3,0 Prozent - rechnet die Organisation für 2024 mit einem Anstieg der Reallöhne.

Privatkonsum und Investitionen sollen 2024 wieder steigen

Der Privatkonsum wird nach ihrer Einschätzung 2023 um 0,2 Prozent sinken, aber 2024 um 1,4 Prozent steigen. Für die Bruttoanlageinvestitionen werden Raten von minus 1,8 und plus 1,3 Prozent erwartet. Die OECD rechnet mit einem Anstieg des Leistungsbilanzüberschusses auf 5,7 und 6,3 Prozent des BIP, während zugleich staatliche Haushaltssalden von minus 2,2 und minus 1,0 Prozent prognostiziert werden.

Die OECD rät Deutschland unter anderem, Steuerbegünstigungen abzubauen und die in "Sondervermögen" ausgelagerten Programme wieder in den Kernhaushalt zu überführen. "Dabei sollten aber zugleich die Haushaltsregeln flexibler gestaltet werden, um ausreichende Investitionsausgaben zu ermöglichen", heißt es in dem Bericht. Im Kampf gegen Geldwäsche und Korruption wurden laut OECD "gewisse Fortschritte" erzielt.

Emissionsobergrenze an Klimazielen ausrichten

Mit Blick auf das Ziel Deutschlands, bis 2045 klimaneutral zu werden, rät die OECD, die Emissionsobergrenze im nationalen Emissionshandel an den nationalen Klimazielen auszurichten, Subventionen und Steuervergünstigungen für fossile Energieträger abzubauen und mehr Gebrauch von Maßnahmen zu machen, die die regulatorischen Risiken von grünen Investitionen verringern.

Als ein Kardinalproblem der deutschen Wirtschaft hat die OECD die Bevölkerungsalterung identifiziert. "Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, ist es wichtig, die Steuern und Abgaben auf Arbeit, insbesondere für Gering- und Zweitverdienende, zu senken, die Fachkräftemigration zu erleichtern und die Aus- und Weiterbildung vor allem für Geringqualifizierte und ältere Arbeitskräfte zu verbessern", schreibt sie.

