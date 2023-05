DJ Habeck: Müssen Rückstand bei Klimaschutz entschlossen aufholen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland muss nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seine Anstrengungen intensivieren, um wie geplant bis 2045 treibhausgasneutral zu werden. Habeck betonte, er teile damit die Ansicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Diese hatte zuvor ihre Wirtschafts- und Umweltprüfberichte an Habeck und Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) übergeben.

"In der Vergangenheit waren wir beim Klimaschutz zu langsam. Diesen Rückstand müssen wir jetzt entschlossen aufholen. Um Treibhausgasneutralität bis 2045 zu erreichen, müssen wir die Reduktionsgeschwindigkeit der Emissionen verdreifachen", sagte Habeck.

Nur wenn Deutschland rechtzeitig und kontinuierlich handle, könnte es Treibhausgasneutralität bis 2045 erreichen. Dabei sei die Dekarbonisierung der Gesellschaft "Grundvoraussetzung zur Sicherung unserer zukünftigen Lebensgrundlagen, unseres Wohlstands und des Wohlstands der nachfolgenden Generationen", sagte Habeck.

OECD fordert mehr Anstrengungen in der Umweltpolitik

Grundsätzlich lobte die OECD in ihrem Bericht die Bundesregierung für ihre Maßnahmen zur Bewältigung der globalen Energiekrise und ihre Schritte zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie forderte Berlin aber auch zu einem entschiedeneren Handeln in der Umweltpolitik auf, denn besonders im Verkehrssektor sei eine umweltfreundliche Politik nötig. Die OECD empfahl der Bundesregierung, mit einem gerechteren Steuersystem Verursacher der Treibhausgasemissionen stärker zur Kasse zu bitten. Das gewährte Dienstwagenprivileg oder die Pendlerpauschale setzten laut der Organisation hingegen falsche Anreize.

Habeck erklärte, dass zur Reduktion der Emissionen vor allem schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren beim Ausbau der erneuerbaren Energie erforderlich seien. Die von der Bundesregierung im letzten Jahr auf den Weg gebrachten Reformen seien dafür ein wichtiger Schritt. "Nun geht es darum, das Tempo hochzuhalten und die im Koalitionsvertrag vereinbarten Projekte umzusetzen und hierfür braucht es Beiträge aller Handlungsfelder, vor allem auch im Verkehr", so Habeck, ohne konkrete Konsequenzen für den Verkehrssektor zu fordern.

Innerhalb der Koalition gibt es seit Monaten Streit zwischen Habecks Grünen und der FDP von Bundesverkehrsminister Volker Wissing um die notwendige Maßnahmen im Verkehrssektor. In diesem Sektor liegt der Treibhausgasausstoß deutlich über den Emissionszielen der Bundesregierung.

Habeck erwartet wirtschaftliche Belebung im Jahresverlauf

Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland teilte Habeck die Einschätzung der OECD. Auch er rechne "mit einer Belebung des Wachstums im Jahresverlauf", sagte Habeck. In ihrem Bericht erwartet die OECD für Deutschland eine Zunahme des Bruttoinlandprodukts um 0,3 Prozent in diesem Jahr und um 1,3 Prozent für 2024. Die Bundesregierung war Ende April etwas optimistischer und sagte ein Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent für dieses und 1,6 Prozent für kommendes Jahr voraus.

Habeck betonte, er stimme der Ansicht der Organisation zu, dass zur längerfristigen Sicherung des Wohlstands Strukturreformen in Deutschland notwendig seien. "Den Handlungsdruck, den die OECD beschreibt, sehen wir auch. Als Regierung arbeiten wir daher daran das Land zu modernisieren. Unsere Reformagenda stimmt zu einem großen Teil mit den OECD-Empfehlungen überein", so Habeck. "Aber klar ist: Pläne allein reichen nicht. Die Umsetzung ist entscheidend. Auf der konkreten Instrumentenebene ist es ein langer Weg und ein Weg, auf dem wir viel erklären müssen, wie die aktuelle Debatte zum Gebäudeenergiegesetz zeigt."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

May 08, 2023 09:00 ET (13:00 GMT)

