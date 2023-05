Dem Dax ist ein überaus robuster Start in die neue Handelswoche gelungen. Allerdings gilt es nach wie vor zu bemängeln, dass es dem Index einfach nicht gelingen will, die Marke von 16.000 Punkten (nachhaltig) zu überwinden. Aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden. Und so schlecht sind die aktuellen Rahmenbedingungen und damit die Voraussetzungen für das Vorhaben ja nicht. Unsere beiden heutigen Protagonisten Infineon und SAP stehen - ...

