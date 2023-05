© Foto: Trader an der New Yorker Börse. Bildquelle: picture alliance/Xinhua News Agency/Michael Nagle



Lars Wißler, Chef des Börsendienstes "Aktie der Woche", bleibt trotz Rücksetzern in der letzten Woche optimistisch. Es bestehe eine große Chance dafür, dass die Aufwärtsbewegung des S&P 500 weitergehe. Ansonsten...

Börsenexperte Lars Wißler blickt vor seinem Ausblick auf die aktuelle Börsenwoche kurz zurück: "Der erwartete Angriff auf die Hochs und die extrem wichtige Marke von 4.200 Punkten, die ich immer wieder anspreche, kam letzte Woche wie erwartet.



Der Markt scheiterte hier jedoch und präsentierte sich schwächer als gedacht. Zu groß war die Vorsicht vor der FED-Zinsentscheidung und EZB-Zinsentscheidung am Mittwoch und Donnerstag. Es wurde rund um diese Termine doch recht ungemütlich und die Leeway-Stimmungsindikatoren sind einmal mehr in das extrem pessimistische Niveau gerutscht. Letztlich drehte der Markt aber am Freitag (gestützt von Apple's guten Zahlen) genau dort, wo er drehen musste", so der "Aktie der Woche"-Chef.

"Ich bin weiterhin für die nächste Woche sehr optimistisch. Allerdings muss der Markt hier noch auch liefern, noch eine Woche seitwärts wäre höchstwahrscheinlich zu viel, um die Aufwärtsdynamik zu erhalten", umschreibt Lars Wißler die spannende Ausgangslage des S&P 500.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion