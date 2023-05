Auch der Spotmarktpreis sank im vergangenen Monat, während die Marktwerte für Wind an Land und auf See leicht zulegten.Im April lag der durchschnittliche Marktwert Solar bei 8,002 Cent pro Kilowattstunde. Er ist damit im Vergleich zum März um fast einen weiteren Cent gesunken. Er liegt damit wieder etwa auf dem Niveau des Sommers 2021, bevor die Rallye an den Strombörsen begann. Der Spotmarktpreis sank ebenfalls im April und liegt jetzt bei knapp 10,1 Cent pro Kilowattstunde. Leicht zulegen konnten dagegen der Marktwert Wind auf See auf 9,26 und Wind an Land auf 8,94 Cent pro Kilowattstunde. Am ...

