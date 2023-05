NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Rally im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sind die US-Börsen verhalten in die neue Woche gestartet. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Montag leicht nach. Mit den Inflationsdaten am Mittwoch steht bereits das nächste Highlight bevor, nachdem in der Vorwoche auch die Leitzinserhöhung der Notenbank erfolgt war.

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,19 Prozent auf 33 609,53 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,16 Prozent auf 4129,79 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,38 Prozent auf 13 209,22 Punkte./la/he

