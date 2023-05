BioNTech überzeugt mit Quartalszahlen - Aktie startet mit 4% im Plus

Werbung







Während sich die deutschen Corona-7-Tage-Inzidenzen wieder im einstelligen Bereich bewegen, arbeitet BioNTech bereits an neuen Generationen von Impfstoffen. Klare Umsatzrückgänge nach den Pandemie-Peaks waren zu erwarten.



Der Kurs der BioNTech SE (als ADR an der NASDAQ gehandelt) kannte in 2023 nur eine Richtung - abwärts. Die Aktie verlor überjährlich rund 29% in 2023 und durchbrach ebenfalls die Kursmarke von 118USD, die in 2022 noch mehrfach als Barriere angesehen werden konnte. Mit den heute veröffentlichten Quartalszahlen scheint nun jedoch ein starkes Signal für die Zukunft gesetzt worden zu sein. Mit diversen Impfstoffkandidaten in der Entwicklungspipeline signalisiert das erst seit 2019 börsengehandelte Unternehmen aus Mainz, dass die Fortschritte im Bereich der mRNA-Vakzine aus der Corona-Pandemie nun in Folgeprojekten für die Onkologie und in der Behandlung von Infektionskrankheiten eingesetzt werden könnten. Die Forschungs- und Entwicklungskosten betragen nunmehr immerhin über 50% der Aufwendungen und machen Anlegerinnen und Anlegern Hoffnung auf zukünftig erfolgreiche Projekte. Die Aktie startete soeben bei 113,02 USD mit rund 4,2% Plus in den Handelstag, bleibt aber weit von den Höchstständen von über 440 USD pro Aktie aus August 2021 entfernt.









Was ist eigentlich ein ADR?



