Das italienische Kabinett hat 13 Photovoltaik-Projekte in Kombination mit Landwirtschaft in den südlichen Regionen Apulien und Basilikata durchgewunken. Sie brauchen keine zusätzlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen zu durchlaufen.von pv magazine Italien Der italienische Ministerrat hat den Bau von 13 Agri-Photovoltaik-Projekten mit einer Gesamtleistung von 593,6 Megawatt genehmigt, um die Entwicklung von Großanlagen im ganzen Land weiter voranzutreiben. Zwölf der Projekte befinden sich in der südlichen Region Apulien, das verbleibende soll in der benachbarten Region Basilikata errichtet werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...