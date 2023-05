Ethereum Kurs: Stopp von Bitcoin-Auszahlungen setzen Krypto-Werte unter Druck

Dass die weltgrößte Kryptobörse Binance Bitcoin-Abhebungen binnen zwölf Stunden zweimal aussetzt, stimmt Anleger dies- und jenseits des Atlantiks zusehends nervös. Der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert Ether büßt vor diesem Hintergrund über drei Prozent auf deutlich unter 1.860 Dollar je Einheit ein. Überlastung der Blockchain: Börse erhöht daraufhin Transaktionsgebühren Als Grund wurde eine Überlastung der Blockchain wegen gestiegener Handelsvolumina genannt. Um den Anreiz für sogenannte Bitcoin-Miner zu erhöhen, Transaktionen auszuführen, hat Binance die Gebühren erhöht. "Wir erheben für die ausstehenden Bictoin-Abhebungen höhere Gebühren, damit sie von den Mining-Pools abgeholt werden", hieß es.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass ein Abhebungs-Stopp von Kryptowerten auf einer global bedeutenden Börse schnell zu Panikreaktionen am Markt führen kann. Die psychologische 2.000-Dollar-Marke befindet sich damit zunächst aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

