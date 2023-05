Teilen: Der EUR/USD hält sich über 1,10. Ein Anstieg auf die 1,11-Marke könnte sich jedoch aufgrund heißer US-Inflationsdaten in dieser Woche verzögern, so die Ökonomen der Société Générale. Die taktischen Aussichten sind symmetrischer geworden "Mit dem mageren Plus von 0,2 % im Mai befindet sich die Gemeinschaftswährung am unteren Ende der G10-Liste. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...