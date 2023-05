FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. Mai 2023



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen

07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen

07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (15.30 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen (detailliert) (8.00 Pk) 07:00 DEU: Norma Group, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: PNE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Manz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Elringklinger, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q1-Umsatz

08:00 JPN: Nintendo, Q1-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung

10:00 DEU: Intershop Communications AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung

10:00 CHE: Kuehne & Nagel, Hauptversammlung

12:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online)

12:55 USA: Under Armour, Q1-Zahlen

22:05 USA: AirBnB, Q1-Zahlen

22:30 CHE: Alcon, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

USA: Coty, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 04/23

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 04/23

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Negativzinsen bei Schuldscheindarlehen, Karlsruhe

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Medizintechnologie zu BVMed-Branchenkampagne und Maßnahmenpaket, Berlin

10:30 DEU/FRA: Bundeskanzler Olaf Scholz spricht im EU-Parlament, Straßburg

10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M.

10:30 DEU: Vorstellung des Sachverständigenrats-Jahresgutachten 2023 zu Klimawandel und Migration, Berlin

10:30 DEU: Landgericht verhandelt Grundsatzklage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Facebook-Mutterkonzern Meta, Berlin

11:00 DEU: Online-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, Stuttgart

11:00 DEU: Eröffnung Messe Transport Logistic und Air Cargo Europe, München + 11.00 Eröffnung mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)

11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk von Fairtrade Deutschland, Berlin

12:00 DEU: Online-Pressegespräch Dekabank zu Distributed-Ledger-Technologie (DLT) im Bankbetrieb, Frankfurt/M.

18:00 DEU: Tagung Stiftung Marktwirtschaft zu «Lehren aus den Krisen: Benötigen Deutschland und Europa ein neues Geschäftsmodell? mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Berlin °



