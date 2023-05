Märkte vor US-Inflationsdaten stabil, warten auf CPI: Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, WTI und Aktien wie Apple, Tesla & Co.

Anzeige / Werbung

Die neue Handelswoche startet verhalten, da auch die Marktteilnehmer aus London heute fehlen. Die Krönung des Königs Charles wurde mit einem Bankfeiertag heute noch einmal gebührend begleitet. So konnte der DAX den Schwung der Vorwoche mit dem höchsten Schlusskurs des bisherigen Jahres nicht mit einer weiteren Rallye fortsetzen. Die 16.000 stehen somit zum Wochenauftakt weiter greifbar im Chartbild über dem aktuellen Kurs, ohne erreicht worden zu sein.

Auch an der Wall Street gab es am Freitag noch eine Rallye, die den Nasdaq auf Wochensicht ins Plus brachte und den Dow Jones zumindest an diese Schwelle heran. Roland Jegen schätzt bei all diesen 3 Indizes das Marktverhalten mit dem Volume Profile genauer ein und gibt Anhaltspunkte, wo genau weitere Volatilität aufkommen könnte. Stützend waren die Arbeitsmarktdaten aus den USA vom Freitag und natürlich die guten Quartalszahlen von Apple, über die wir gesondert im Freestoxx-Video berichteten.

Ebenfalls positiv zeigt sich der Ölpreis. Zum Wochenausklang wurde die mittelfristige Unterstützung bestätigt und könnte nun wieder Kurse über 80 US-Dollar auf die Agenda rufen.

Sehr einfach lassen sich mit dem NanoTrader solche Chartmarken definieren, die bei den genannten Indizes und den Rohstoffen, zu denen wir in der Analyse heute auch den Silberpreis genauer ansahen, für Handelsentscheidungen herangezogen werden können.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq drangen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein und hielten uns direkt an den Buchstaben A für die ersten Unternehmen. Eine Apple nach der starken Vorwoche ganz klar der Dow Jones Gewinner aber auch eine Activision Blizzard, die weiterhin an der Übernahme durch Microsoft arbeitet, stand auf der Agenda. Bei Activision könnte im Falle eines Scheiterns der Übernahme eine Zahlung von 3 Milliarden US-Dollar eingehen. Diese müsste Microsoft als "Breakup Fee" zahlen, doch beide Unternehmen möchten diese Übernahme vollziehen, dagegen ist aktuell nur die britische Kartellbehörde.

Bei A wie Adobe bleiben wir gleich und damit ebenfalls beim Thema Kartellbehörde in Großbritannien. Hier ist eine Entscheidung bezüglich der Figma-Übernahme noch ausstehend und könnte kompliziert werden. Adobe gehörte daher zu den größeren Verlierern am Donnerstag und Freitag.

Im Vorfeld weiterer Quartalszahlen aus dem Elektromobilitätssektor mit Rivian und Lucid in den kommenden Tagen schauten wir auf Tesla. Der Pionier des Segments verliert im Aktienkurs nach den Zahlen deutlich an Momentum. In welchen Bereichen wird die Aktie für Trader:innen wieder spannend?

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

