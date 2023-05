Der erste Bericht wurde entsprechend den Richtlinien der Global Reporting Initiative erstellt und schafft den Rahmen für die Erreichung der Ziele, einschließlich der strategischen Ausrichtung an den gültigen Standards

Energy Vault informiert detailliert über seine Nachhaltigkeitsstrategie, die sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientiert

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" oder das "Unternehmen"), ein Marktführer im Bereich nachhaltiger Energiespeicherlösungen im Netz, gab heute die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts bekannt.

Der Bericht beschreibt das umfangreiche Portfolio von Energy Vault an nachhaltigen Energiespeichertechnologien und -lösungen für kurze, lange und ultralange Nutzungsdauern, die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens und dessen Ansatz zur Kontrolle, Rechenschaftspflicht, Umsetzung und Berichterstattung im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social, and Governance: ESG).

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Energy Vault basiert auf dem Bewusstsein für die weltweit anerkannten Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, an denen die Strategie des Unternehmens ausgerichtet ist, um saubere und erschwingliche Energie für alle zu fördern. Der Nachhaltigkeitsbericht orientiert sich an den Standards der Global Reporting Initiative und hat einen Rahmen für die Erreichung der Ziele geschaffen, der auch die strategische Ausrichtung auf die geltenden Standards beinhaltet.

"Wir sind stolz auf die Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts nach unserem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen. Der Bericht basiert auf einem erfolgreichen Jahr, in dem wir mehrere wichtige Kunden gewinnen konnten und die ersten Einsätze unserer Lösungen für die Energiespeicherung mit Gravitationsenergie, Batterien und grünem Wasserstoff gestartet haben", so Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer von Energy Vault. "Wir gründeten Energy Vault mit der Mission, unseren Planeten zu dekarbonisieren und so den Übergang zu einer Welt mit nachhaltiger Energieversorgung zu beschleunigen. Gemeinsam mit meinen Mitbegründern habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ein zweckorientiertes Unternehmen für die Energiespeicherung aufzubauen, bei dem Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unserer Geschäftslösungen, unseres Produktdesigns und unserer Lieferkette steht. Gemäß unserer Nachhaltigkeitsrichtlinie wollen wir eine Welt mit erneuerbaren Energien gestalten, indem wir nachhaltige Geschäftspraktiken einführen, die bei all unseren Aktivitäten eine positive Auswirkung auf die Umwelt haben. Dank unseres nachhaltigen Geschäftskonzepts, unseres kundenorientierten Ansatzes bei der Energiespeicherung und der Unterstützung durch unsere Aktionäre sind wir davon überzeugt, dass wir die Grenzen des Machbaren in der Energiespeicherbranche weiter verschieben und dazu beitragen können, eine nachhaltigere Zukunft für kommende Generationen zu schaffen."

Energy Vault wurde 2022 von der Internationalen Organisation für Normung für seine Qualitätsmanagementsysteme (9001) und seine Umweltmanagementsysteme (14001) zertifiziert. 2023 lag der Schwerpunkt des Unternehmens auf der Ausrichtung auf die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Für 2024 strebt Energy Vault eine Ausrichtung auf die Science Based Targets Initiative (SBTi) an.

Alle Stakeholder von Energy Vault weltweit können den ersten Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens unter dem folgenden Link abrufen: Nachhaltigkeitsbericht 2022

Unter dem folgenden Link finden Sie ein Video über das Nachhaltigkeitsengagement von Energy Vault: https://vimeo.com/824413511

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt und implementiert Lösungen für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab, die mit dem Ziel entwickelt wurden, den weltweiten Ansatz der nachhaltigen Energiespeicherung zu transformieren. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst firmeneigene gravitationsbasierte Speicher, Batteriespeicher und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien. Jede Speicherlösung wird von der Hardware-agnostischen Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist in der Branche bislang einmalig und bietet kundenspezifische Lösungen für die kurz- und langfristige Energiespeicherung, mit denen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher ihre Energiekosten erheblich senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung aufrechterhalten können. Durch die Nutzung umweltfreundlicher Materialien und die Möglichkeit, Abfallstoffe zur Wiederverwendung zu nutzen, erleichtert die gravitationsbasierte EVx-Energiespeichertechnologie von Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, während sie gleichzeitig den weltweiten Umstieg auf saubere Energie für die Kunden des Unternehmens beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

