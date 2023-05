© Foto: Alexas Fotos - unsplash.com



Die Nachfrage nach Auslandsreisen boomt. Das könnte sich in den kommenden Monaten bei einigen Aktien auszahlen. Hot Stocks.

"Internationale Reisende werden in diesem Jahr einen Preisschock erleben. Die hohe Nachfrage und das geringe Angebot auf internationalen Strecken treiben die Flugpreise auf den höchsten Stand seit mindestens fünf Jahren", zitiert Barron's Hayley Berg, Ökonomin bei Hopper. Die Einnahmen von so manchen Hotels und Fluggesellschaften könnten im laufenden und nächsten Quartal in die Höhe schnellen.

Um der hohen Nachfrage nachzukommen, richtet United Airlines ihr Angebot neu aus. Die US-Fluggesellschaft meldete einen Anstieg der Buchungen für Reisen außerhalb der USA um 15 Prozent. Laut FactSet gehen die Analysten von einem Gewinn pro Aktie aus, der bei 9,06 US-Dollar liege.

"United ist am besten positioniert, um von der starken internationalen Nachfrage zu profitieren", sagte Conor Cunningham, Analyst von Melius Research. Er bewertet die Aktie mit "Buy". Das Kursziel macht er bei 58 US-Dollar fest, was ein Aufwärtspotenzial von über 25 Prozent impliziert. 39 Prozent des Umsatzes 2019 entfielen auf Überseereisen, erinnerte er.

Ebenso erwarte die Reisebranche in diesem Jahr 300 Prozent mehr internationale Hotelbuchungen als noch in 2022. Vor allem London hat es den US-Amerikanern angetan, so Barron's. Die britische Hotelgruppe Whitbread könnte sich für Anleger lohnen. Zwar legte das Papier seit Jahresanfang um knapp 30 Prozent zu, doch noch seien ein paar Prozentpunkte drin - wie den Analystenmeinungen bei FactSet zu entnehmen ist.

Auch die Wiedereröffnung Chinas könnte der Reisebranche Rückenwind verleihen. Die Aktien von Marriott International (MAR), eine der größten Hotel-Gruppen der Welt, profitieren bereits seit Beginn dieses Jahres. Ein Kursplus von 16,5 Prozent können sie vorweisen. Die Analysten von Truist sehen laut Barron's noch mehr Erholungspotenzial. Sie glauben, dass Chinesen in den kommenden zwei Jahren wieder vermehrt nach Europa oder in die USA reisen, was auch Marriott zugutekommen würde. Die Truist-Aktienanalysten bewerten die Marriott-Aktie mit "Hold". Das Kursziel erhöhten sie von 205 auf 213 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 21 Prozent.

Die jüngsten Quartalsergebnisse von Booking Holdings und Expedia Group deuten ebenfalls auf ein steigendes Interesse an internationalen Reisen hin. Booking meldete einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar - ein Quartalsrekord. Expedia erzielte im ersten Quartal einen Umsatzrekord von 2,67 Milliarden US-Dollar. Während Booking in diesem Jahr bereits um fast 30 Prozent zulegte und nahe des Allzeithochs weilt, könnte beim Konkurrenten noch etwas zu holen sein. Laut FactSet-Daten geben Analysten der Expedia-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von circa 126 US-Dollar. Das liegt knapp 40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion