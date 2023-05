Gestoppte bzw. gedrehte Serien: UBM 0% auf 30,6, davor 7 Tage im Plus (9,68% Zuwachs von 27,9 auf 30,6), Porr +2,08% auf 13,72, davor 6 Tage im Minus (-4,14% Verlust von 14,02 auf 13,44), Zumtobel -0,95% auf 7,28, davor 4 Tage im Plus (3,23% Zuwachs von 7,12 auf 7,35), Österreichische Post +1,42% auf 32,15, davor 4 Tage im Minus (-9,43% Verlust von 35 auf 31,7), Verbund -1,02% auf 78, davor 3 Tage im Plus (3,96% Zuwachs von 75,8 auf 78,8), Oberbank AG Stamm +0,43% auf 117, davor 3 Tage ohne Veränderung , Pierer Mobility +3,71% auf 78,2, davor 3 Tage im Minus (-3,33% Verlust von 78 auf 75,4). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: DO&CO (1 Platz gutgemacht, von 5 auf 4); dazu, Wienerberger (-1, von 4 auf 5). 1. EVN ( 35,80%)2. Immofinanz ( 29,95%)3 ....

