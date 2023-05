Shahia Foods Limited Company eröffnet erstes Arby's-Restaurant in Riad

Arby's, eine der größten Restaurantketten in den Vereinigten Staaten, gab heute die Eröffnung seines ersten Restaurants in Riad am Montag, den 1. Mai, bekannt. Die Speisekarte bietet eine Mischung aus US-Favoriten und exklusiven Gerichten, die Gäste nirgendwo sonst auf der Welt bekommen können.

"Der Markteintritt von Arby's in Saudi-Arabien ist ein weiterer aufregender Meilenstein in der internationalen Wachstumsgeschichte der Marke", so Michael Haley, President und Managing Director of International bei Inspire Brands. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit von Dunkin' mit Shahia Foods und sind gespannt darauf, unser Portfolio zu erweitern sowie unsere Kompetenz in Sachen Fleischqualität und -geschmack neuen Gästen in einer schnell wachsenden Region näher zu bringen."

Shahia Foods Limited Company ist einer der führenden Multi-Unit-Restaurantbetreiber in der Region und der Master-Franchisenehmer für Dunkin' in Saudi-Arabien und Bahrain. Saud Abdullah Al Athel, Chief Executive Officer der Shahia Foods Limited Company, wollte Arby's aufgrund seiner einzigartigen Speisekarte und seines Qualitätsbewusstseins in das Königreich bringen. Shahia Foods betreibt mehr als 700 Dunkin' Standorte in Saudi-Arabien, Bahrain und Deutschland und plant eine kontinuierliche Expansion in allen Märkten.

Auf der Speisekarte von Arby's Riyadh stehen 10 hochwertige Fleischspezialitäten, die täglich von Hand im Restaurant zubereitet werden. Jede Spezialität wurde eigens entwickelt, um den besten Geschmack unseres Fleisches hervorzuheben, mit mehreren Schichten frisch geschnittenen Proteins, die warm mit geschmolzenem Käse, Gemüse, Soßen und anderen köstlichen Belägen auf getoasteten Brötchen serviert werden. Wie in den USA können die Gäste in Riad eine Vielzahl von Fleischsorten genießen vom zarten Roastbeef, das auf Bestellung geschnitten wird, über Rinderbrust, die viele Stunden über Holzfeuer geräuchert wird, bis hin zum marinierten, rauchigen Pulled Chicken, das vor Geschmack nur so strotzt. Als Beilagen bietet Arby's die typischen Curly Fries, knusprige Zwiebelringe und Käsesticks an.

Zu den besonderen Menü-Highlights, die nur im Königreich Saudi-Arabien auf der Speisekarte zu finden sind, gehören das Smoked Brisket Philly, das auf der für Arby's typischen Rinderbrust mit geröstetem Gemüse und geschmolzenem Schweizer Käse aufbaut, und das Smokey Barbeque Chicken Sandwich mit saftigem, gezupftem Hähnchenfleisch, das bis zur Perfektion in warmen Schawarma-Gewürzen mariniert und in Arby's Smoky BBQ-Sauce getränkt ist.

"Die Anpassung von Restaurants an internationale Geschmäcker ist stets eine interessante Herausforderung. Wir freuen uns darauf, das, was Arby's in den USA zu einer so einzigartigen und gefeierten Marke macht, in Form dieser zukünftigen neuen Lieblingsgerichte zu teilen", so Saud Abdullah Al Athel, Chief Executive Officer der Shahia Foods Limited Company. "Das Team hat unermüdlich daran gearbeitet, ein Speiseerlebnis und ein Menüangebot zu kreieren, das bei den saudischen Gästen auf große Resonanz stößt und gleichzeitig fest mit dem ursprünglichen Arby's-Erlebnis verwurzelt ist."

Arby's betreibt inzwischen 180 Standorte in acht Ländern außerhalb der USA und plant für die kommenden Monate eine weitere Expansion im Königreich Saudi-Arabien und Südosten Mexikos.

Arby's befindet sich in der Uthman lbn Affan Road in unmittelbarer Nähe der Al Nakheel Mall. Das Restaurant mit einer Fläche von 270 m2 verfügt über einen Drive-Thru-Bereich und bietet Platz für bis zu 70 Gäste.

Für weitere Informationen über Arby's oder die Speisekarte im Königreich Saudi-Arabien besuchen Sie www.arbys.sa oder folgen Sie uns auf Facebook @arbyssa, Instagram @arbyssa oder Tik Tok @arbyssa. Verfolgen Sie auf diesen Kanälen in den nächsten Tagen spannende Eröffnungsevents und Chancen auf Werbegeschenke!

Über Arby's

Arby's wurde 1964 gegründet und ist die erste landesweite Franchise-Marke für Sandwich-Restaurants in den USA mit mehr als 3.400 Restaurants weltweit. Das Unternehmen ist international mit 180 Restaurants in acht Ländern vertreten. Angefangen bei den kultigen, frisch geschnittenen Roastbeef-Sandwiches, bietet Arby's mit mehr als 30 einzigartigen Sandwiches und 8 verschiedenen Eiweißsorten eine der innovativsten und vielfältigsten Speisekarten in der Schnellrestaurantbranche. Das globale Support Center von Arby's befindet sich in Atlanta, Georgia. Weitere Informationen finden Sie unter Arbys.com

Über Inspire Brands

Inspire Brands ist ein Multimarken-Restaurantunternehmen, zu dessen Portfolio mehr als 32.000 Arby's, Baskin-Robbins, Buffalo Wild Wings, Dunkin', Jimmy John's und SONIC Drive-In Standorte weltweit gehören, darunter mehr als 9.200 Restaurants außerhalb der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde im Jahre 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in ATLANTA, Georgien. Weitere Informationen finden Sie unter InspireBrands.com.

