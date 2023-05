Die neue Lösung ermöglicht eine Optimierung der Logistikströme, um die Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit der gesamten Wertschöpfungskette zu verbessern

Everstream Analytics, das globale Unternehmen für Einblicke in die Lieferkette und Risikoanalyse, kündigte heute auf dem Gartner Supply Chain Symposium 2023 die Einführung von Everstream Connect an. Connect baut auf der End-to-End-Plattform für das Risikomanagement in der Lieferkette von Everstream auf und ermöglicht ein intelligentes Mapping und Transparenz der logistischen Netzwerkflüsse. Connect bietet eine dynamische Risikobewertung und -analyse und benachrichtigt die Benutzer über die nachgeordneten Auswirkungen von vorgelagerten Risiken wie Extremwetter, Arbeitskräftemangel, Streiks, Umwelteinflüsse und andere potenzielle Netzwerkunterbrechungen.

In Kombination mit Discover, der unternehmenseigenen Visualisierung von Zulieferernetzwerken, und den branchenführenden Risikobewertungen von Everstream stellt das Logistik-Mapping von Connect die einzige Lösung dar, mit der sich Risiken vorhersagen und mindern lassen, während gleichzeitig Optimierungsmöglichkeiten von der Beschaffung über die Logistik und alle Planungs- und Ausführungsphasen aufgedeckt werden.

"Wir konnten allein im letzten Jahr katastrophale Verspätungen bei Lieferungen sowie Engpässe im Bereich wichtiger Materialien und Komponenten beobachten, was den Geschäftserfolg unzähliger Unternehmen bedroht hat", so Julie Gerdeman, Chief Executive Officer, Everstream Analytics. "Discover und Connect ermöglichen es Unternehmen, einen Überblick über ihre gesamte Lieferkette und die Risiken und Beschränkungen des Netzwerks zu erhalten. Auf dieser Basis können sie dann datengestützte Entscheidungen treffen, die das Risiko mindern, Emissionen reduzieren und die Widerstandsfähigkeit der gesamten Wertschöpfungskette verbessern."

"Klassische Transportmanagementsysteme (TMS) nehmen eine operative Sichtweise ein und analysieren die Logistik primär auf der Ebene der einzelnen Sendungen", so Gerdeman weiter. "Connect erweitert das TMS der Kunden und sorgt durch die dynamische Betrachtung des Netzwerks für ein umfassendes und kontextbezogenes Verständnis der Risiken, die Auswirkungen auf Standorte, Transportwege und damit verbundene Sendungen haben. Dadurch lassen sich kurzfristige Planungen und längerfristige strategische Transportoptimierungen realisieren, um Kosten zu senken, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu erhöhen."

Connect ergänzt das Produktangebot des Unternehmens, um Verladern, Spediteuren und Häfen einen 360-Grad-Überblick über ihre CO2-Bilanz zu geben. Die Plattform bietet eine digitale Darstellung des Warenflusses durch die Netzwerke, indem sie die logistischen Netzwerkflüsse abbildet, Risiken und Beschränkungen identifiziert, die sich auf das Netzwerk auswirken, und Empfehlungen zur Risikominderung gibt. Durch den Zugriff auf firmeneigene Daten können Unternehmen Everstream Connect einsetzen, um strukturelle Gefahren aufzudecken und die Auswirkungen von Störungen in vorgelagerten Bereichen auf nachgelagerte Prozesse zu bewerten.

Diese Pressemitteilung erfolgt im Anschluss an die Serie-B-Finanzierung von Everstream in Höhe von 50 Millionen und die Übernahme von BlueNode. Weitere Informationen über Everstream Connect finden Sie unter https://www.everstream.ai/solutions/connect.

Über Everstream Analytics

Everstream Analytics definiert den globalen Lieferkettenstandard. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik im Rahmen seines umfangreichen firmeneigenen Datensatzes liefert Everstream die prädiktiven Erkenntnisse und Risikoanalysen, die Unternehmen für eine intelligentere, autonomere und nachhaltigere Lieferkette benötigen. Everstreams praxiserprobte Lösung lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Business-Continuity-Plattformen integrieren und generiert dadurch die vollständigen Informationen, schärferen Analysen und präziseren Vorhersagen, die nötig sind, um die Lieferkette zu einem Unternehmenswert zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.everstream.ai/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

