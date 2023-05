Mercer, ein Unternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC) und weltweiter Marktführer bei der Transformation der Arbeitswelt, der Neugestaltung von Ruhestands- und Investmentergebnissen und der Erschließung von wahrer Gesundheit und Lebensqualität, hat mit der Westpac Group eine Vereinbarung für die Übertragung des Geschäftsbereichs Private Portfolio Management (PPM) von BT an Mercer unterzeichnet.

Dieser Schritt folgt auf die Übernahme von Advance Asset Management Limited durch Mercer und die kürzlich erfolgte Übertragung von BT Super in den Mercer Super Trust.

Simon Eagleton, Investments Leader bei Mercer für die Pazifikregion, begrüßt die Kunden und Kollegen von PPM und erklärt: "PPM ist ein starkes Unternehmen mit einem beispiellosen Wertversprechen, das natürliche Synergien mit den aktuellen Investmentdienstleistungen von Mercer freisetzt."

"Mercer ist ein etablierter Multi-Manager in Australien, der seit vielen Jahren die Anforderungen großer Stiftungen und zuletzt auch die Bedürfnisse von Privatkunden bedient, die von Finanzberatern vermittelt werden. Durch die Ergänzung von PPM können wir das gesamte Spektrum von Anlegern bedienen von unseren Mercer Super Trust-Mitgliedern bis hin zu Privatkunden und Family Offices und noch mehr Anlegern beim Erreichen ihrer Ziele helfen", fügt er an.

In einer Phase, in der Investoren weltweit mit erheblichen Marktturbulenzen ringen, ist das globale Team von Mercer mit seinen rund 2.000 Investmentexpertinnen und -experten optimal positioniert, um die drängendsten Investitionsherausforderungen und -chancen der Kunden anzugehen. Diese Fähigkeiten werden dazu beitragen, neue und entstehende Investitionslösungen für PPM-Kunden anzubieten. Der Übergang von PPM zu Mercer soll im vierten Quartal 2023 erfolgen. Dann wird Mercer die neuen Kolleginnen und Kollegen von PPM willkommen heißen, um das Relationship Management, den Kundenservice und die operativen Unterstützungsfunktionen weiterzuführen.

Über Marsh McLennan

Marsh McLennan (NYSE: MMC) ist der weltweit führende Anbieter professioneller Dienstleistungen in den Bereichen Risiko, Strategie und Personal. Die mehr als 85.000 Mitarbeitenden des Unternehmens beraten Kundinnen und Kunden in 130 Ländern. Mit einem Jahresumsatz von über 20 Mrd. US-Dollar hilft Marsh McLennan seinen Kunden mit vier marktführenden Geschäftsbereichen, in einem zunehmend dynamischen und komplexen Marktumfeld erfolgreich zu sein. Marsh bietet datengestützte Risikoberatungsdienste und Versicherungslösungen für gewerbliche und private Kunden. Guy Carpenter entwickelt moderne Risiko-, Rückversicherungs- und Kapitalstrategien, die Kunden dabei unterstützen, profitabel zu wachsen und neue Chancen wahrzunehmen. Mercer bietet Beratung und technologiegestützte Lösungen, die Unternehmen helfen, die Arbeitswelt neu zu definieren, den Ruhestand und die Anlageergebnisse neu zu gestalten und Gesundheit und Lebensqualität für eine evolvierende Belegschaft zu gewährleisten. Oliver Wyman ist ein wichtiger Berater rund um strategische, betriebswirtschaftliche und markenrelevante Fragen für Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor. Weitere Informationen finden Sie unter marshmclennan.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Über Mercer

Mercer engagiert sich für eine bessere Zukunft, indem es die Arbeitswelt transformiert, den Ruhestand und die Anlageergebnisse neu gestaltet und wahre Gesundheit und Lebensqualität fördert. Mercer beschäftigt rund 25.000 Mitarbeitende in 43 Ländern und ist in 130 Ländern tätig. Mercer ist ein Unternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC), dem weltweit führenden Anbieter professioneller Dienstleistungen in den Bereichen Risiko, Strategie und Personal, mit 85.000 Kolleginnen und Kollegen und einem Jahresumsatz von über 20 Mrd. US-Dollar. Durch seine marktführenden Geschäftsbereiche Marsh, Guy Carpenter und Oliver Wyman hilft Marsh McLennan seinen Kunden, in einem zunehmend dynamischen und komplexen Marktumfeld erfolgreich zu sein. Weitere Informationen sind im Internet auf www.mercer.com erhältlich. Folgen Sie Mercer auf Twitter @Mercer und LinkedIn.

