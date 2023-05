Brightcove (Nasdaq: BCOV), das vertrauenswürdigste Streaming-Technologieunternehmen der Welt, wurde von Aragon Research, Inc. im Bericht "The Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2023" zum zweiten Mal in Folge als "Leader" bezeichnet.

"Es ist uns eine Ehre, im Bericht The Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2023 als Leader im Bereich Unternehmensvideo bezeichnet zu werden. Der Bericht setzt den Fokus auf spannende Lösungen und Strategien für Unternehmen, um das Geschäft mit Streaming-Video auszubauen, was im Einklang mit den Angeboten von Brightcove steht", sagte Scott Levine, SVP und Head of Product bei Brightcove. "Die Weiterentwicklung interner Kommunikationserlebnisse mit Videoschwerpunkt über unser ‚Communications Studio'-Angebot und der Ausbau von E-Commerce-Integrationen, mit denen Unternehmen Käufer mittels interaktiver Videos ansprechen können, sind Wege, wie wir innovativ tätig sind und auf die Kundenbedürfnisse eingehen."

Die Plattform von Brightcove ist auf Skalierbarkeit, Stabilität und Flexibilität für seine Videomarketingplattform, Videoanalytik, Social Video Management sowie Live-Broadcast- und OTT-Funktionen ausgerichtet. Das Unternehmen hat eine große Bandbreite an Integrationen mit Interaktivitäts- und E-Commerce-Lösungen, End-to-End-Analytikplattformen mit verwertbaren Daten, digitalen Asset- und Content-Management-Systemen und Meeting-Automatisierungsplattformen, neben den Premium-Videoerlebnissen der Plattform über alle Endpunkte (Web, Mobile und Smart-TVs) hinweg. "Die umfassende und vernetzte Suite an Produkten, Lösungen und Diensten von Brightcove unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung einer auf Video fokussierten Strategie, um den Umsatz zu steigern und Kunden, Mitarbeiter und Zielgruppen auf einer tieferen Ebene einzubinden", ergänzte Levine.

Aragon Research definiert die Leader-Position als Unternehmen "mit umfassenden Strategien, die sich an der Ausrichtung der Branche und der Marktnachfrage orientieren und diese Strategien effektiv umsetzen." Der Aufstieg von Brightcove im Markt für Unternehmensvideos hat in einer entscheidenden Phase stattgefunden, in der Video in der Betrachtung von Mitarbeitern und Kunden weiterhin die ansprechendste Form der Kommunikation und Katalysator für bessere Erlebnisse ist, die die Geschäftsergebnisse voranbringen.

"In unseren Untersuchungen für den Enterprise Video Globe Report haben wir uns die Produktleistung sowie die Strategie und Vision für jedes Unternehmen angeschaut", sagte Jim Lundy, CEO von Aragon Research. "Brightcove verzeichnet erhebliche Fortschritte bei seinen strategischen Prioritäten mit Innovationsinvestitionen, die die Lösungs- und Services-Angebote vergrößert haben, und macht gleichzeitig deutlich, dass seine Größe und Zuverlässigkeit ein Unterscheidungsmerkmal ist."

Der neunte alljährliche "The Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2023" bewertete 14 auf Unternehmen ausgerichtete Videoanbieter, denen herausragende Leistungen mit Blick auf bessere Kunden- und Mitarbeitererlebnisse zugeschrieben werden.

Um weitere Informationen zu erhalten und den The Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2023 zu lesen, besuchen Sie Brightcove.com.

Aragon Research gibt keine Empfehlungen für Anbieter oder deren Produkte oder Dienstleistungen ab, die in den Forschungspublikationen genannt werden, und rät den Nutzern nicht, die Anbieter auszuwählen, die am besten bewertet werden. Die Veröffentlichungen von Aragon Research basieren auf der Meinung der Organisation Aragon Research and Advisory Services und sollten nicht als objektive Feststellung von Tatsachen verstanden werden. Aragon Research stellt die Resultate seiner Recherchen in seinen Publikationen "wie besehen" ohne jegliche Gewährleistung bereit.

Über Aragon Research

Aragon Research, ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen, bietet Wirtschafts- und IT-Führungskräften valide Einblicke, die sie benötigen, um den sich ständig verändernden Einfluss der Technologie auf das Geschäft zu gestalten. Mit Hauptsitz in Morgan Hill, Kalifornien, arbeitet Aragon Research mit Führungskräften auf jeder wichtigen Ebene des Unternehmens und branchenübergreifend zusammen, um sie mit den Instrumenten auszustatten, die sie für fundierte Technologie- und Strategieentscheidungen benötigen. Aragon erbringt hochwirksame Beratungs-, Forschungs- und Consulting-Dienstleistungen und verfügt über ein bewährtes Team erfahrener Analysten. Weitere Informationen finden Sie unter www.aragonresearch.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt Streaming-Technologie-Lösungen mit einem weltweit führenden Maß an Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Content nutzen. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen einen effektiveren Verkauf an Kunden, führenden Medienunternehmen ein zuverlässigeres Streaming, eine bessere Monetarisierung von Content sowie jeder Organisation eine effizientere Kommunikation mit Teammitgliedern. Mit zwei Technology Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit setzen wir immer wieder neue Maßstäbe, was die Möglichkeiten von Video betrifft. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram. Besuchen Sie www.brightcove.com.

