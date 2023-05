Jahrelang herrschten viele Waldbrände. Stürme, ergiebige Regenfälle und rekordhoher Schnee lassen in Zentralkalifornien nun Goldsucher jubeln. Der Schnee schmilzt und im Schutt findet sich plötzlich relativ viel Gold. Vor rund 175 Jahren gab es in Kalifornien den großen Goldrausch. Damals und auch heute wird vor allem in den Flüssen gesucht. Und es sind nicht nur die jetzt größeren Funde als sonst üblich, es ist sicher auch der Preis einer Unze Gold heute, der die Goldsucher anzieht. Damals ...

