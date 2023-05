Zum zweiten Mal in Folge erreicht HighRadius Bestplatzierungen bei Umsetzungsfähigkeit und Visionskraft

HighRadius, der führende Anbieter der Autonomous Finance Platform für das CFO-Büro, ist im Magic Quadrant 2023 for Integrated Invoice-to-Cash (I2C) Applications als "Leader" eingestuft worden. Damit belegt HighRadius im zweiten Jahr in Folge die besten Positionen auf den Achsen "Ability to Execute" und "Completeness of Vision".

Mit mehr als 800 Kunden, darunter Unilever, Anheuser-Busch InBev, Sanofi, Kellogg Company, Danone und Hershey's, stellt HighRadius Software für die Anwendungsbereiche Invoice to Cash, Treasury und Record-to-Report bereit.

Gartner zufolge "setzen Leaders ihre Vision effektiv um und sind für die Zukunft gut aufgestellt".

"Der Hype um die künstliche Intelligenz veranlasst die Führungskräfte in der Finanzbranche zu immer neuen Transformationsprojekten. HighRadius AI besitzt jedoch ein umfassendes Verständnis des Invoice-to-Cash-Anwendungsgebiets, das auf der Transformation von mehr als 2500 Projekten und dem Zugriff auf jährliche Transaktionsdaten mit einem Volumen von 7,7 Billionen US-Dollar aufbaut. Das trägt maßgeblich dazu bei, dass unsere Kunden in weniger als 6 Monaten greifbare Ergebnisse sehen", so Sashi Narahari, Gründer und CEO von HighRadius. "Wir danken unseren Kunden dafür, dass sie unsere Zukunftsvision teilen und auf uns setzen, um ihre finanziellen Transformationsziele zu verwirklichen."

"HighRadius hat hervorragende Arbeit geleistet und ein Produkt entwickelt, das prädiktive Analysen für die Kreditorenbuchhaltung bereitstellt und ermöglicht, den gesamten Invoice-to-Cash-Prozess zu optimieren", berichtet Scott Phillips, Head of Global Finance Shared Services bei Intuitive Surgical.

"Vor fast einem Jahrzehnt hatten wir bei der Produktivität große Probleme doch dann kam HighRadius. Seitdem ist unsere Partnerschaft unübertroffen", kommentiert Colleen Zdrojewski, Vice President of Financial Business Systems, Keurig Dr. Pepper. "Die Vision, die Sashi für HighRadius verfolgt, hat uns davon überzeugt, dass alles möglich ist."

Über HighRadius

HighRadius bietet die Cloud-basierte Autonomous Software für das CFO-Büro. Mehr als 800 der weltweit führenden Unternehmen haben ihre Order-to-Cash-, Treasury- und Record-to-Report-Prozesse mit HighRadius transformiert. Zu unseren Kunden gehören 3M, Unilever, Anheuser-Busch InBev, Sanofi, Engie GBS Solutions, Kellogg Company, Danone, Hershey's und viele mehr.

Autonomous Software ist eine datengestützte Software, die ihr Verhalten kontinuierlich an die evolvierenden Transaktionsdaten des Geschäftsbereichs anpasst. Sie bietet richtungweisende digitale Transformationsfunktionen wie künstliche Intelligenz, robotergestützte Prozessautomatisierung, Verarbeitung natürlicher Sprache, vernetzte Arbeitsbereiche und LiveCube, eine No-Code-Plattform, als einsatzbereite Funktionen für Finanz- und Buchhaltungsprozesse.

