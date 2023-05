BERLIN (dpa-AFX) - Vor wenigen Tagen hatten sich Bund und Länder im Streit um das geplante Whistleblower-Gesetz auf einen Kompromiss geeinigt - kurz vor einem formalen Beschluss zeigt sich Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl optimistisch. "Wir brauchen einen effektiven Hinweisgeberschutz, das steht außer Frage. Im Vermittlungsausschuss haben wir nun die Chance, den Hinweisgeberschutz schlanker zu gestalten", sagte Strobl, der in Baden-Württemberg auch CDU-Chef ist, der Deutschen Presse-Agentur. Bundestag und Bundesrat wollen nach Änderungen in mehreren Punkten am Dienstagabend das Gesetz formal beschließen.

Politikern von CDU und CSU war unter anderem wichtig gewesen, dass sich Hinweisgeber bevorzugt an interne Meldestellen wenden sollen. Auch fürchteten sie zu hohe Kosten für mittelständische Unternehmen durch die ursprünglich vorgesehene Bereitstellung anonymer Meldestellen und Kommunikationskanäle für Rückfragen.

Strobl sagte nun, vor allem für kleinere und mittlere Unternehmen, Familienbetriebe, Handwerk und Mittelstand, die ohnehin schon unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona- und Energiekrise litten, seien die Änderungen wichtig. "Insgesamt setzen wir alles daran, wichtige Änderungen zu erreichen - etwa bei den Regelungen zu den internen Meldestellen, dem Schutz von unberechtigt Verdächtigten, dem Anspruch auf Schmerzensgeld, den Bußgeldvorschriften und vor allem der nun nicht kommenden Pflicht zur Einrichtung eines anonymen Meldekanals."

Weiter sagte Strobl: "Wir brauchen ein Gesetz, das Fehlverhalten effektiv korrigiert und ihm entgegensteuert - ohne einen Bürokratieberg aufzuschütten."

Ein erster Gesetzentwurf war vom Bundesrat gestoppt worden. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte daraufhin ihr Vorhaben in zwei Gesetzentwürfe aufgespalten - um einen Großteil auch ohne Zustimmung der Länderkammer umsetzen zu können. Eine geplante Abstimmung zu dem Thema im Bundestag wurde dann Ende März kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Der nun erreichte Kompromiss ersetzt die zwei bisherigen Gesetzentwürfe./sow/DP/zb