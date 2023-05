DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Mai

=== *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 PK) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 1Q (15:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (15:00 PK) *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:40 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q & HV 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex April 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung über sogenannte Negativzinsen aus Schuldscheindarlehen 09:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, norwegischer Industrieminister Vestre sowie Vertreter aus der norwegischen und deutschen Wirtschaft, Roundtable Wasserstoff, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV *** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV 10:00 DE/Rheinmetall AG, HV 10:00 DE/SGL Carbon SE, HV *** 10:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel des IWF 10:00 DE/Bafin, Jahres-PK 10:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, BKA-Präsident Münch, PK zu politisch motivierter Kriminalität, Berlin 10:30 DE/Auswärtiges Amt, Baltic Offshore Wind Forum, Berlin *** 10:45 EU/Bundeskanzler Scholz, Rede im Europaparlament, Straßburg 11:00 DE/Zeal Network SE, HV 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,2%-Bundesobligation über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 13.04.2028 12:00 DE/Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore, PK zum Thema "Offshore-Windenergie - DAS muss jetzt passieren" 12:30 DE/Diskussion bei OECD-Veranstaltung "Krisen, Schocks und der Weg nach vorn - Deutschlands Wirtschaft in Zeiten des Umbruchs", u.a. mit dem Mitglied des Sachverständigenrats Wirtschaft, Grimm, Berlin 12:50 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, norwegischer Industrieminister Vestre, Pk nach Unternehmensbesuch bei SiemensEnergy Sphere, Berlin *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q 16:00 DE/SPD-Vorsitzende Esken, PK zur sozialdemokratischen Digitalpolitik, Berlin 18:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Tagung der Stiftung Marktwirtschaft - Lehren aus den Krisen: "Benötigen Deutschland und Europa ein neues Geschäftsmodell?", Berlin *** 19:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vortrag bei Veranstaltung des Hessischen Kreis 22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - UA/EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Reise nach Kiew zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj - FR/Bundesaußenministerin Baerbock, Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Macron und Teilnahme an Sitzung des französischen Ministerrats, Paris - US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Economic Club of New York - US/Präsident Biden, Treffen mit Spitzenvertretern des Senats und des Repräsentantenhauses wegen Schuldenobergrenze - Märkte/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: + MDAX NEUAUFNAHME: SMA Solar HERAUSNAHME: Evotec + TecDAX NEUAUFNAHME: Kontron HERAUSNAHME: Evotec + SDAX NEUAUFNAHME: Süss Microtec HERAUSNAHME: SMA Solar ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2023 23:58 ET (03:58 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.