Medienmitteilung Thun, 9. Mai 2023 Meyer Burger und Magog schliessen Vereinbarung über Vertrieb einer Solardacheindeckung für Schieferdächer ab Die Meyer Burger Technology AG und die Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG schliessen einen Kooperationsvertrag über den Vertrieb von "Meyer Burger Slate" ab. Bei dem neuen Produkt handelt es sich um eine denkmalschutzgerechte Produktvariante von "Meyer Burger Tile", dem Solardachziegel von Meyer Burger. "Meyer Burger Slate" wird ab dem dritten Quartal dieses Jahres bei Magog europaweit erhältlich sein. "Ganz im Sinne einer umfassenden Energiewende passt sich dieser kleinformatige und ästhetische Solardachziegel in einheitlich grauer Optik harmonisch in Schieferdächer ein und macht die Energiewende somit auch für denkmalgeschützte Häuser möglich", sagt Frank Hötzsch, zuständiger Bereichsleiter bei Meyer Burger. "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit Magog, einem ausgewiesenen Experten im Bereich der Schieferanwendungen." Meyer Burger beliefert ab August Magog mit "Meyer Burger Slate". In dem Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und Spezialglas sind Hochleistungs-Solarzellen von Meyer Burger verbaut, die mit eigener patentgeschützter Heterojunction-SmartWire-Technologie in Deutschland produziert werden. Die Endmontage erfolgt durch einen Partner in Europa. Mit der neuen Produktvariante ist es nun möglich, eine Solaranlage in geneigte Schieferdächer zu integrieren und die vorhandene Fläche erstmals komplett mit Hochleistungs-Solartechnologie zu belegen. "Der neue Meyer Burger Slate - Magog Schiefer Edition zeichnet sich durch einen hohen Energieertrag aus und ist für Dachdecker einfach zu montieren und zu warten", sagt Georg Guntermann, geschäftsführender Gesellschafter von Magog. "Das neue Meyer Burger Produkt harmoniert in der Farbe Schiefergrau mit dem Schieferdach und kann durch Verwendung von blendfreiem, strukturierten Solarglas unauffällig baulich integriert werden." Die ersten Pilotprojekte befinden sich bereits in der Umsetzung und sollen in Kürze mit Dachdeckerkunden finalisiert werden. Die 2,7 Kilogramm leichten "Meyer Burger Slate - Magog Schiefer Edition" werden mittels Standard-MC4-Stecker untereinander verbunden und über klassische Stringkabel zum Wechselrichter geführt. Alle Verbindungskabel und Steckkontakte bleiben unter den Solardachziegeln verborgen, sind gegen Witterungseinflüsse geschützt und als harte Bedachung klassifiziert. Mehr Infos unter: https://www.meyerburger.com/de/slate Medienkontakte Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications

M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com



Dynamics Group AG

Andreas Durisch

Senior Partner

T. +41 43 268 27 47

M. +41 79 358 87 32

adu@dynamicsgroup.ch

Über Meyer Burger Technology AG www.meyerburger.com Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und -Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und -modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 1200 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz, Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien. Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die von Meyer Burger entwickelt wurden. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN). Zusatzmaterial zur Meldung:



